Ночью в Скуратово ограбили тулячку

В дежурную часть отдела полиции «Скуратовский» обратилась 37-летняя местная жительница. Она заявила, что ночью на улице неизвестный, применив насилие, отобрал у нее мобильный телефон. Ущерб составил 800 рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления 32-летний житель поселка Комсомольский. Похищенное изъято и будет возвращено законному владельцу.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что в полиции возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Подозреваемого заключили под стражу.