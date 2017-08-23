новости
новости
Регистрация
Ночью в Скуратово ограбили тулячку

Ночью в Скуратово ограбили тулячку

Подозреваемого задержали полицейские.

В дежурную часть отдела полиции «Скуратовский» обратилась 37-летняя местная жительница. Она заявила, что ночью на улице неизвестный, применив насилие, отобрал у нее мобильный телефон. Ущерб составил 800 рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления 32-летний житель поселка Комсомольский. Похищенное изъято и будет возвращено законному владельцу.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что в полиции возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Подозреваемого заключили под стражу.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:55 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
грабежограблениеполиция

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Щёкино ГАЗ сбил мальчика на самокате
В Щёкино ГАЗ сбил мальчика на самокате
В Пролетарском округе Тулы частный сектор останется без воды
В Пролетарском округе Тулы частный сектор останется без воды
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.