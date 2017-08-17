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На трассе М-4 «Ниссан» насмерть сбил мужчину
Фото УГИБДД по Тульской области.

На трассе М-4 «Ниссан» насмерть сбил мужчину

Об этом сообщает УГИБДД по Тульской области.

16 августа в 23.40 на 208-м километре автодороги М-4 «Дон» в направлении Москвы следовал автомобиль «Ниссан Мурано». 50-летний водитель сбил мужчину, который переходил дорогу под надземным пешеходным переходом без светоотражающих элементов на одежде.

От полученных травм 47-летний пешеход скончался на месте происшествия.

госавтоинспекция

Госавтоинспекция в очередной раз напоминает всем пешеходам о важности соблюдения Правил дорожного движения! Переходите дорогу в установленных для этого местах и на разрешающий сигнал светофора. При отсутствии тротуаров, осуществляйте свое движение по краю проезжей части навстречу движения транспортных средств.

При движении в темное время суток вне населенного пункта обязательно используйте светоотражающие элементы, позволяющие обозначить вас на дороге на значительном расстоянии.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:29 0
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