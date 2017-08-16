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В Туле пройдет выставка-ярмарка общественно значимых проектов
Фото: пресс-служба администрации Тулы

В Туле пройдет выставка-ярмарка общественно значимых проектов

В ней примут участие представители некоммерческих организаций, органов власти и бизнеса.

Выставка-ярмарка общественно значимых проектов и услуг общественных объединений состоится в Туле в седьмой раз. В этом году она пройдёт в ноябре.

Цель мероприятия – создание условий для профессионального общения между представителями некоммерческих организаций, органов власти, бизнеса, СМИ и общественности, стимулирования  социальных гражданских инициатив, содействия развитию институтов гражданского общества и развития благотворительности.

Выставка-ярмарка – это уникальная возможность продемонстрировать, что каждый туляк может повлиять на жизнь своего города, сделать его интересным, уютным и более комфортным, наладить сотрудничество с общественными объединениями и представителями бизнеса для дальнейшего взаимодействия в решении актуальных социальных вопросов города.

К участию приглашаются все желающие. Для подачи заявки необходимо заполнить анкету. Подробности – на сайте администрации Тулы.

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:48 +1
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