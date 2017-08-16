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В страшном ДТП в Тульской области погиб ребенок
Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

В страшном ДТП в Тульской области погиб ребенок

ВАЗ-2107 опрокинулся в кювет.

Сегодня, 16 августа, в 14.15 на 3-м км автодороги «Дубна-Бабошино» (Дубенский район) 48-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-2107, не справился с управлением и опрокинулся в кювет.

В аварии погиб 12-летний мальчик, сын водителя.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области, в момент ДТП ребенок находился на переднем сиденье. В машине ремни безопасности отсутствуют. Водителя с телесными травмами госпитализировали в Ваныкинскую больницу.

Как стало известно Myslo, на участке дороги, где произошло ДТП, ведутся дорожные работы. Там установлен знак — ограничение скорости 40 км/ч.

На данный момент сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии.

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В ДТП в Дубенском районе погиб ребенок, Фото: 1
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:56 0
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