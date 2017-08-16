В Туле откроют мемориал погибшим в авиакатастрофе 1972 года

Фото: Myslo.ru

В результате столкновения военных самолетов Ан-12 над Ленинским районом погибли 27 человек.

В преддверии Дня Воздушного Флота России на Спасском кладбище Тулы откроется мемориал военным летчикам, погибшим в авиакатастрофе над Ленинским районом 23 октября 1972 года.

В тот день в окрестностях Тулы учебные полеты совершал самолет Ан-12 тульского полка. На высоте 3600 м к нему приблизился другой Ан-12 из Брянской области. На нем в Тулу для сдачи зачета летели 20 военных.

Когда первый Ан-12 начал снижаться, он столкнулся со вторым самолетом в небе над деревней Берники на берегу Оки. В результате столкновения все, кто был на борту обоих самолетов – 27 человек – погибли. Семеро летчиков тульского экипажа захоронены на Спасском кладбище.

Командир разбившегося под Тулой самолета майор Валентин Семенов (на фото – третий слева) был летчиком первого класса, совершал сложные полеты во Вьетнам, Заполярье, а погиб на родной земле.

В результате совместной работы администрации города Тулы и Военного комиссариата городского округа Тулы по Тульской области захоронение приобрело статус «воинского».