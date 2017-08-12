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В Товарково 9-классник обокрал дачу соседа

В Товарково 9-классник обокрал дачу соседа

Подросток ранее уже несколько раз был судим.

В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД «Богородицкий» с заявлением обратился 54-летний местный житель. Мужчина сообщил, что из его дачного дома, расположенного в селе Товарково, пропали электроинструменты.

Злоумышленник выкрал углошлифовальную машинку, электролобзик и шуруповёрт. Ущерб составил 12 тысяч рублей.

При проведении оперативно-разыскных мероприятий полицейскими было установлено, что кражу совершил ранее судимый за кражи учащийся 9 класса местной школы, который проживает в соседнем доме.

Как выяснили оперативники, подросток залез в дом через открытое чердачное окно.

В настоящее время в полиции по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. От мальчика получены признательные показания. Похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 17:07 +1
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