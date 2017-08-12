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Под Узловой в поле сгорел автомобиль
фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Под Узловой в поле сгорел автомобиль

Огонь уничтожил салон УАЗа и повредил моторный отсек и лакокрасочное покрытие.

Сегодня в 9:13 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании УАЗ 469 в Узловском районе в деревне Пашково.

На место происшествия выехали два пожарных расчета ПСЧ-30.

«Открытое горение ликвидировано в 09:21. Пострадавших нет», – сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

В результате происшествия выгорел салон, моторный отсек, оплавилось лакокрасочное покрытие. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники. Причина пожара устанавливается.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 12:11 +1
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