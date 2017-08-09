В Туле на Калужском шоссе огромная пробка из-за ДТП с четырьмя автомобилями

Фото Дмитрия Дзюбина.

Калужское шоссе стоит в пробке. Причиной затора стало ДТП.

По предварительным данным, на участке Калужского шоссе в районе «Метро» водители нарушили скоростной режим. Итогом стало столкновение четырех автомобилей: «ГАЗели», ВАЗ-2109, КамАЗа и «Форда».

Информация о пострадавших и обстоятельствах ДТП уточняется в областном ГИБДД.