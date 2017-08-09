Фото Дмитрия Дзюбина.
В Туле на Калужском шоссе огромная пробка из-за ДТП с четырьмя автомобилями
Информация о случившемся уточняется.
Калужское шоссе стоит в пробке. Причиной затора стало ДТП.
По предварительным данным, на участке Калужского шоссе в районе «Метро» водители нарушили скоростной режим. Итогом стало столкновение четырех автомобилей: «ГАЗели», ВАЗ-2109, КамАЗа и «Форда».
Информация о пострадавших и обстоятельствах ДТП уточняется в областном ГИБДД.
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