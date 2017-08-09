В Туле наградят талантливую молодежь

Фото из архива Myslo.

В День города юным тулякам вручат медали «Юный патриот» и почетные знаки «За заслуги в сфере молодежной политики».

Администрация Тулы поощрит юных жителей за вклад в развитие города и заслуги перед ним. В День города тульскую молодежь традиционно наградят медалями «Юный патриот города-героя Тулы» и денежной премией в размере 5000 рублей, а также почетными знаками «За заслуги в сфере молодежной политики».

Звание «Юный патриот города-героя Тулы» присваивается молодым тулякам в возрасте до 18 лет. Претенденты – победители всероссийских и международных военно-спортивных игр, слетов, конкурсов, соревнований по техническим, туристским, военно-прикладным видам спорта.

Также это звание могут получить юные участники поисковой работы и деятельности по увековечиванию памяти воинов, погибших при защите Отечества, лидеры и активные члены общественных гражданско-патриотических объединений. Условия участия в конкурсе можно найти здесь.

Почетный знак «За заслуги в сфере молодежной политики» вручается работникам сферы молодежной политики, а также горожанам, принимающим активное участие в развитии и популяризации молодежной политики. Условия участия в конкурсе здесь.

Прием документов от участников продлится до 15 августа 2017 года по адресу:

Тула, ул. Советская, 14, каб. 312.

Телефон для справок: 30-11-75.