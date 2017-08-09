новости
новости
Регистрация
В Туле наградят талантливую молодежь
Фото из архива Myslo.

В Туле наградят талантливую молодежь

В День города юным тулякам вручат медали «Юный патриот» и почетные знаки «За заслуги в сфере молодежной политики».

Администрация Тулы поощрит юных жителей за вклад в развитие города и заслуги перед ним. В День города тульскую молодежь традиционно наградят медалями «Юный патриот города-героя Тулы» и денежной премией в размере 5000 рублей, а также почетными знаками «За заслуги в сфере молодежной политики».

Звание «Юный патриот города-героя Тулы» присваивается молодым тулякам в возрасте до 18 лет. Претенденты – победители всероссийских и международных военно-спортивных игр, слетов, конкурсов, соревнований по техническим, туристским, военно-прикладным видам спорта.

Также это звание могут получить юные участники поисковой работы и деятельности по увековечиванию памяти воинов, погибших при защите Отечества, лидеры и активные члены общественных гражданско-патриотических объединений. Условия участия в конкурсе можно найти здесь.

Почетный знак «За заслуги в сфере молодежной политики» вручается работникам сферы молодежной политики, а также горожанам, принимающим активное участие в развитии и популяризации молодежной политики. Условия участия в конкурсе здесь.

Прием документов от участников продлится до 15 августа 2017 года по адресу:

Тула, ул. Советская, 14, каб. 312.

Телефон для справок: 30-11-75.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 16:49 +2
Другие статьи по темам
Событие
Талантливая молодежьюные тулякинаградыДень городамолодежная политикаюный патриот
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле на Калужском шоссе огромная пробка из-за ДТП с четырьмя автомобилями
В Туле на Калужском шоссе огромная пробка из-за ДТП с четырьмя автомобилями
Житель Заокского района подделал решение суда, чтобы завладеть частью квартиры
Житель Заокского района подделал решение суда, чтобы завладеть частью квартиры
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.