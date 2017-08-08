В Алексинском районе «Фольксваген» улетел в кювет, пострадала девушка

О дорожных происшествиях за 7 августа сообщило региональное УГИБДД.

7 августа в 23.10 на 2-м километре подъезда к населенному пункту Сенево (автодорога «Алексин – Першино») 21-летний водитель «Фольксвагена» съехал с дороги на левую по ходу движения обочину. Впоследствии «Гольф» опрокинулся и врезался в дерево.

В результате ДТП пострадала пассажирка автомобиля, 19-летняя девушка. С различными травмами ее госпитализировали.

В тот же день, но в 12.40 на 246-м километре автодороги «Крым» 46-летний мужчина, управляя грузовиком МАН с полуприцепом, наехал на стоящий УАЗ.

От удара УАЗ толкнул стоящую перед ним «шестерку» под управлением 56-летней женщины.

В результате ДТП пострадал 13-летний подросток, который находился в УАЗе, он получил незначительные травмы. Госпитализация не потребовалась.