В Богородицке в пруду рядом с лесничеством утонул пьяный мужчина

Фото с сайта ngs24.ru

В Богородицке в одном из прудов рядом с Богородицким лесничеством обнаружили труп утонувшего мужчины, сообщает пресс-служба СУ СКР по Тульской области.

Как уточнили в ведомстве, перед тем как залезть в пруд, 39-летний мужчина вместе со своим приятелем выпивал недалеко от берега. В итоге один из них решил искупаться и утонул.

Труп утонувшего выловили водолазы.