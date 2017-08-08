Фото с сайта ngs24.ru
В Богородицке в пруду рядом с лесничеством утонул пьяный мужчина
Труп погибшего выловили водолазы.
В Богородицке в одном из прудов рядом с Богородицким лесничеством обнаружили труп утонувшего мужчины, сообщает пресс-служба СУ СКР по Тульской области.
Как уточнили в ведомстве, перед тем как залезть в пруд, 39-летний мужчина вместе со своим приятелем выпивал недалеко от берега. В итоге один из них решил искупаться и утонул.
Труп утонувшего выловили водолазы.
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