В Тулу вернется летнее тепло

Фото из архива Myslo.

В последние дни уходящего сезона в нашем регионе потеплеет.

В Тульскую область вернется летнее тепло. Синоптики обещают, что уже со среды в нашем регионе потеплеет. Последние деньки уходящего лета порадуют нас погодой.

30 августа днем ожидается +18 градусов, ночью — +8. В четверг, 31 августа, в дневное время будет +21, в ночное — +7.

1 и 2 сентября также будут теплыми.

В День знаний, в пятницу, в регионе днем температура воздуха прогреется до +23 градусов, в субботу будет и вовсе +24.

Дождей на этой неделе синоптики не прогнозируют. Лишь в субботу, возможно, пройдет небольшой дождь.