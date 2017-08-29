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В Тулу вернется летнее тепло
Фото из архива Myslo.

В Тулу вернется летнее тепло

В последние дни уходящего сезона в нашем регионе потеплеет.

В Тульскую область вернется летнее тепло. Синоптики обещают, что уже со среды в нашем регионе потеплеет. Последние деньки уходящего лета порадуют нас погодой.

30 августа днем ожидается +18 градусов, ночью — +8. В четверг, 31 августа, в дневное время будет +21, в ночное — +7.

1 и 2 сентября также будут теплыми.

В День знаний, в пятницу, в регионе днем температура воздуха прогреется до +23 градусов, в субботу будет и вовсе +24.

Дождей на этой неделе синоптики не прогнозируют. Лишь в субботу, возможно, пройдет небольшой дождь.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:21 +6
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