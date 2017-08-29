Фото из архива Myslo.
В Тулу вернется летнее тепло
В последние дни уходящего сезона в нашем регионе потеплеет.
В Тульскую область вернется летнее тепло. Синоптики обещают, что уже со среды в нашем регионе потеплеет. Последние деньки уходящего лета порадуют нас погодой.
30 августа днем ожидается +18 градусов, ночью — +8. В четверг, 31 августа, в дневное время будет +21, в ночное — +7.
1 и 2 сентября также будут теплыми.
В День знаний, в пятницу, в регионе днем температура воздуха прогреется до +23 градусов, в субботу будет и вовсе +24.
Дождей на этой неделе синоптики не прогнозируют. Лишь в субботу, возможно, пройдет небольшой дождь.