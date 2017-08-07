В Тульской области КамАЗ подмял ВАЗ-2111

Фото ГУ МЧС РФ по Тульской области.

Сегодня, 7 августа, в деревне Дудкино Кимовского района КамАЗ столкнулся с ВАЗ-2111.

Сообщение о ДТП на пульт дежурного Единой службы спасения поступило в 14.38. К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь.

По предварительным данным, в результате аварии два человека погибли. Обстоятельства ДТП уточняются в региональном УГИБДД.