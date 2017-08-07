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В Тульской области КамАЗ подмял ВАЗ-2111
Фото ГУ МЧС РФ по Тульской области.

В Тульской области КамАЗ подмял ВАЗ-2111

В результате ДТП двое погибли.

Сегодня, 7 августа, в деревне Дудкино Кимовского района КамАЗ столкнулся с ВАЗ-2111.

Сообщение о ДТП на пульт дежурного Единой службы спасения поступило в 14.38. К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь.

По предварительным данным, в результате аварии два человека погибли. Обстоятельства ДТП уточняются в региональном УГИБДД.  

Автор: Юлия Гришина, вчера, в 17:37 +1
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Место
Тульская областьКимовский райондеревня Дудкино

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