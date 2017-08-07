Фото ГУ МЧС РФ по Тульской области.
В Тульской области КамАЗ подмял ВАЗ-2111
В результате ДТП двое погибли.
Сегодня, 7 августа, в деревне Дудкино Кимовского района КамАЗ столкнулся с ВАЗ-2111.
Сообщение о ДТП на пульт дежурного Единой службы спасения поступило в 14.38. К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь.
По предварительным данным, в результате аварии два человека погибли. Обстоятельства ДТП уточняются в региональном УГИБДД.
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