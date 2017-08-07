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В Тульской области отремонтировали два участка федеральной трассы «Крым»
Фото предоставлено ФКУ Упрдор.

В Тульской области отремонтировали два участка федеральной трассы «Крым»

Общая протяженность обновленных участков составила 30 километров.

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор Москва-Харьков завершило ремонтные работы на четырехполосном скоростном участке трассы М-2 «Крым» (со 157-го по 178-й км), а также на подъезде к городу Туле (с 29-го по 38-й км) той же автодороги.

В ходе ремонта на обоих объектах был выполнен комплекс работ по восстановлению дорожного полотна и укреплению обочин. В целях обеспечения безопасности дорожного движения нанесена горизонтальная разметка.

Помимо этого на участке с 29-го по 38-й км автомагистрали М-2 «Крым» федеральные дорожники отремонтировали водопропускные трубы, автобусные остановки, установили новые дорожные знаки на оцинкованных металлических стойках.

До конца года в регионе ФКУ Упрдор Москва-Харьков отремонтирует еще 12 км федеральной автодороги М-2 «Крым».

Информация предоставлена пресс-службой ФКУ Упрдор Москва-Харьков.

вчера, в 17:30 +2
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