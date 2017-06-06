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Туляки и крымчане выпустили макароны из муки косточки винограда «Вин-А-Роны»

Туляки и крымчане выпустили макароны из муки косточки винограда «Вин-А-Роны»

Макаронные изделия производятся из муки косточки крымского винограда Каберне и Мерло.

Макаронные изделия из муки косточки крымского винограда Каберне и Мерло – уникальный продукт, которые совместными усилиями разработали тульские и крымские предприниматели.

«Супер-Еда 21-го века» получила необычное название – «Вин-А-Роны». 

– Вин-А-Роны – это деликатесная паста с тонкими винными нотками и долгим послевкусием, –  рассказал Сергей Силаев, генеральный директор ООО «Тула продукт». – Продукт содержит в себе огромное количество природных полифенолов, которые по праву называются стражами здоровья.

– Мы очень рады, что наша уникальная виноградная мука стала неотъемлемой частью здорового, отечественного продукта, – добавила генеральный директор компании «КрымВинТрест», производителя виноградной муки, Мария Зотова. – Мы знаем, что спрос на этот продукт уже довольно высок, но не сомневаемся, что вместе с нашими тульскими партнерами выполним все заказы.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 10:22 +3
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