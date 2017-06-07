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Тульские школьники прошли по «экологической тропе»
Фото: tula.ru

Тульские школьники прошли по «экологической тропе»

Тематическая игра прошла в Комсомольском парке. Мероприятие состоялось в рамках летнего сетевого проекта «Содружество».

Педагоги тульского «Центра внешкольной работы» провели для воспитанников летних школьных лагерей исследовательскую экологическую игру «С любовью к природе». Она прошла в Комсомольском парке.

Команды проходили экологические маршруты в различных природных условиях: болотце, пруд, сосновая и берёзовая рощи. Чтобы справиться со всеми заданиями, ребятам пришлось на практике применить знания о природе родного края, истории Комсомольского парка, флоре и фауне Тульской области.

Школьники разгадали тематический кроссворд, провели экологический десант «Приведи в порядок планету», изготовили плакат и защищали проекты по теме «Береги природу!», а также поучаствовали в социологическом опросе «Экология твоего дома».

В экологической игре приняло участие более 150 воспитанников летних оздоровительных лагерей. Мероприятие проходило в рамках летнего сетевого проекта «Содружество».

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:32 +1
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