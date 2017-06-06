В Узловой женщина бросила дочь-инвалида одну дома и ушла пьянствовать

Заместитель Узловского межрайонного прокурора утвердил обвинительный акт в отношении местной 32-летней жительницы. Она обвиняется по ст. 125 УК РФ (заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, болезни и в силу своей беспомощности).

Дознанием установлено, что женщина — мать малолетней девочки-инвалида. Ребенок из-за возраста и своей болезни не может о себе позаботиться самостоятельно.

11 октября 2016 года женщина оставила свою дочь и ушла из дома пьянствовать. Дома она не находилась чуть больше суток. В это время ее ребенок-инвалид находился в квартире один.

После утверждения обвинительного акта уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.