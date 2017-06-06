В Туле прошел региональный этап летнего фестиваля ГТО
Из победителей и призеров сформируют сборную команду Тульской области.
В Туле прошел региональный этап летнего фестиваля ВФСК «Готов к труду и обороне» среди учащихся образовательных организаций. В соревнованиях приняли участие около 300 участников из 16 муниципальных образований нашей области.
Ребята выполняли испытания комплекса ГТО в следующих видах:
- стрельба из электронного оружия;
- прыжок в длину с места;
- метание мяча, гранаты;
- подтягивание на высокой перекладине (юноши) и сгибание — разгибание рук в упоре лежа на полу (девушки);
- поднимание туловища из положения лежа на спине за 1 мин.;
- наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами;
- плавание на 50 метров;
- бег на 60/100 метров; бег на 1 км; бег на 1,5 км; бег на 2 км; бег на 3 км.
В общекомандном зачете (по всем ступеням) тройку призеров составили:
- Тула.
- Суворовский район.
- Щёкинский район.
В личном зачете среди участников II ступени, мальчики, тройку призеров составили:
- Сафин Даниил, Тула.
- Ходаков Виталий, Тула.
- Лагутин Федор, Суворов.
В личном зачете среди участников II ступени, девочки, тройку призеров составили:
- Стренакова Анна, Тула.
- Рыбина Ульяна, Тула.
- Никулина Анна, Тула.
В личном зачете среди участников III ступени, мальчики, тройку призеров составили:
- Кудрявцев Кирилл, Тула.
- Орехов Артем, Тула.
- Фомичев Ярослав, Тула.
В личном зачете среди участников III ступени, девочки, тройку призеров составили:
- Голуб Анастасия, Тула.
- Козлова Варвара, Суворов.
- Романова Анна, Тула.
В личном зачете среди участников IV ступени, юноши, тройку призеров составили:
- Халидов Дамир, Алексин.
- Игнатьев Денис, Суворов.
- Громов Дмитрий, Куркино.
В личном зачете среди участников IV ступени, девушки, тройку призеров составили:
- Шалыгина Александра, Тула.
- Боровлева Богдана, Новомосковск.
- Дашкевич Дарья, Тула.
В личном зачете среди участников V ступени, юноши, тройку призеров составили:
- Ермилов Илья, Суворов.
- Воробьев Никита, Плавск.
- Тарасов Артем, Тула.
В личном зачете среди участников V ступени, девушки, тройку призеров составили:
- Сметанова Анастасия, Тула.
- Кабанова Анастасия, Чернь.
- Корниенко Екатерина, Суворов.
В личном зачете среди участников VI ступени, юноши, тройку призеров составили:
- Спаи Олег Олегович, Суворов.
- Гунин Михаил Игоревич, Щекино.
- Дружинин Андрей Игоревич, Тула.
В личном зачете среди участников VI ступени, девушки, тройку призеров составили:
- Милованова Екатерина, Щекино.
- Борисова Екатерина, Тула.
- Рахманина Мария, Тула.
Из победителей и призеров сформируют сборную команду Тульской области для участия во Всероссийском этапе фестиваля ВФСК «Готов к труду и обороне», который пройдет в Крыму осенью 2017 года.