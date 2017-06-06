В Туле прошел региональный этап летнего фестиваля ГТО

Фото из группы ВКонтакте "ГТО в Туле".

Из победителей и призеров сформируют сборную команду Тульской области.

В Туле прошел региональный этап летнего фестиваля ВФСК «Готов к труду и обороне» среди учащихся образовательных организаций. В соревнованиях приняли участие около 300 участников из 16 муниципальных образований нашей области.

Ребята выполняли испытания комплекса ГТО в следующих видах:

стрельба из электронного оружия;

прыжок в длину с места;

метание мяча, гранаты;

подтягивание на высокой перекладине (юноши) и сгибание — разгибание рук в упоре лежа на полу (девушки);

поднимание туловища из положения лежа на спине за 1 мин.;

наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами;

плавание на 50 метров;

бег на 60/100 метров; бег на 1 км; бег на 1,5 км; бег на 2 км; бег на 3 км.

В общекомандном зачете (по всем ступеням) тройку призеров составили:

Тула. Суворовский район. Щёкинский район.

В личном зачете среди участников II ступени, мальчики, тройку призеров составили:

Сафин Даниил, Тула. Ходаков Виталий, Тула. Лагутин Федор, Суворов.

В личном зачете среди участников II ступени, девочки, тройку призеров составили:

Стренакова Анна, Тула. Рыбина Ульяна, Тула. Никулина Анна, Тула.

В личном зачете среди участников III ступени, мальчики, тройку призеров составили:

Кудрявцев Кирилл, Тула. Орехов Артем, Тула. Фомичев Ярослав, Тула.

В личном зачете среди участников III ступени, девочки, тройку призеров составили:

Голуб Анастасия, Тула. Козлова Варвара, Суворов. Романова Анна, Тула.

В личном зачете среди участников IV ступени, юноши, тройку призеров составили:

Халидов Дамир, Алексин. Игнатьев Денис, Суворов. Громов Дмитрий, Куркино.

В личном зачете среди участников IV ступени, девушки, тройку призеров составили:

Шалыгина Александра, Тула. Боровлева Богдана, Новомосковск. Дашкевич Дарья, Тула.

В личном зачете среди участников V ступени, юноши, тройку призеров составили:

Ермилов Илья, Суворов. Воробьев Никита, Плавск. Тарасов Артем, Тула.

В личном зачете среди участников V ступени, девушки, тройку призеров составили:

Сметанова Анастасия, Тула. Кабанова Анастасия, Чернь. Корниенко Екатерина, Суворов.

В личном зачете среди участников VI ступени, юноши, тройку призеров составили:

Спаи Олег Олегович, Суворов. Гунин Михаил Игоревич, Щекино. Дружинин Андрей Игоревич, Тула.

В личном зачете среди участников VI ступени, девушки, тройку призеров составили:

Милованова Екатерина, Щекино. Борисова Екатерина, Тула. Рахманина Мария, Тула.

Из победителей и призеров сформируют сборную команду Тульской области для участия во Всероссийском этапе фестиваля ВФСК «Готов к труду и обороне», который пройдет в Крыму осенью 2017 года.