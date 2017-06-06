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В Туле прошел региональный этап летнего фестиваля ГТО
Фото из группы ВКонтакте "ГТО в Туле".

В Туле прошел региональный этап летнего фестиваля ГТО

Из победителей и призеров сформируют сборную команду Тульской области.

В Туле прошел региональный этап летнего фестиваля ВФСК «Готов к труду и обороне» среди учащихся образовательных организаций. В соревнованиях приняли участие около 300 участников из 16 муниципальных образований нашей области.

Ребята выполняли испытания комплекса ГТО в следующих видах:

  • стрельба из электронного оружия;
  • прыжок в длину с места;
  • метание мяча, гранаты;
  • подтягивание на высокой перекладине (юноши) и сгибание — разгибание рук в упоре лежа на полу (девушки);
  • поднимание туловища из положения лежа на спине за 1 мин.;
  • наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами;
  • плавание на 50 метров;
  • бег на 60/100 метров; бег на 1 км; бег на 1,5 км; бег на 2 км; бег на 3 км.

В общекомандном зачете (по всем ступеням) тройку призеров составили:

  1. Тула.
  2. Суворовский район.
  3. Щёкинский район.

В личном зачете среди участников II ступени, мальчики, тройку призеров составили:

  1. Сафин Даниил, Тула.
  2. Ходаков Виталий, Тула.
  3. Лагутин Федор, Суворов.

В личном зачете среди участников II ступени, девочки, тройку призеров составили:

  1. Стренакова Анна, Тула.
  2. Рыбина Ульяна, Тула.
  3. Никулина Анна, Тула.

В личном зачете среди участников III ступени, мальчики, тройку призеров составили:

  1. Кудрявцев Кирилл, Тула.
  2. Орехов Артем, Тула.
  3. Фомичев Ярослав, Тула.

В личном зачете среди участников III ступени, девочки, тройку призеров составили:

  1. Голуб Анастасия, Тула.
  2. Козлова Варвара, Суворов.
  3. Романова Анна, Тула.

В личном зачете среди участников IV ступени, юноши, тройку призеров составили:

  1. Халидов Дамир, Алексин.
  2. Игнатьев Денис, Суворов.
  3. Громов Дмитрий, Куркино.

В личном зачете среди участников IV ступени, девушки, тройку призеров составили:

  1. Шалыгина Александра, Тула.
  2. Боровлева Богдана, Новомосковск.
  3. Дашкевич Дарья, Тула.

В личном зачете среди участников V ступени, юноши, тройку призеров составили:

  1. Ермилов Илья, Суворов.
  2. Воробьев Никита, Плавск.
  3. Тарасов Артем, Тула.

В личном зачете среди участников V ступени, девушки, тройку призеров составили:

  1. Сметанова Анастасия, Тула.
  2. Кабанова Анастасия, Чернь.
  3. Корниенко Екатерина, Суворов.

В личном зачете среди участников VI ступени, юноши, тройку призеров составили:

  1. Спаи Олег Олегович, Суворов.
  2. Гунин Михаил Игоревич, Щекино.
  3. Дружинин Андрей Игоревич, Тула.

В личном зачете среди участников VI ступени, девушки, тройку призеров составили:

  1. Милованова Екатерина, Щекино.
  2. Борисова Екатерина, Тула.
  3. Рахманина Мария, Тула.

Из победителей и призеров сформируют сборную команду Тульской области для участия во Всероссийском этапе фестиваля ВФСК «Готов к труду и обороне», который пройдет в Крыму осенью 2017 года.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:15 −1
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