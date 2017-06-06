новости
новости
Регистрация
Тульские школьники смогут летом поработать

Тульские школьники смогут летом поработать

В нашей области организуют более 4 300 рабочих мест для подростков.

Те подростки, которые мечтают развиваться даже во время летних каникул, могут устроиться на временную работу. В Тульской области будет организовано более 4 300 рабочих мест для подростков. На их организацию выделено порядка 13 миллионов рублей. 
 
– Безусловно, основным критерием для выбора работ, которые Центр занятости предлагает подросткам, является безопасность и недопустимость использования труда школьников во вредных условиях. На сегодняшний день во временных работах уже приняло участие порядка 570 школьников, – рассказал министр труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов. - В период трудовой деятельности большое внимание уделяется патриотическому, культурному и экологическому воспитанию. В июне и августе планируется благоустройство и озеленение школьниками скверов, парков и прилегающих к домам территорий. 
 
Все принятые на работу подростки получат заработную плату в размере не ниже минимальной в регионе, а также материальную поддержку от центра занятости – 850 рублей. 
 
Выбор мест работы огромный. Тульские школьники смогут трудоустроиться в Тульский Кремль, дом-музей В.В. Вересаева, П.Н. Крылова и музей-усадьбу Ясная Поляна. Также они будут задействованы в таких профессиях как воспитатели, вожатые, курьеры, укладчики, упаковщики, переплетчики документов, почтальоны, работники сельского хозяйства.
Автор: Оксана Косякова, сегодня, в 11:25 0
Другие статьи по темам
Люди
Андрей Филиппов
Место
Тула
Прочее
школьникиработа для школьников

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В России хотят ужесточить наказание за отказ водителя от медосвидетельствования
В России хотят ужесточить наказание за отказ водителя от медосвидетельствования
В Узловой женщина бросила дочь-инвалида одну дома и ушла пьянствовать
В Узловой женщина бросила дочь-инвалида одну дома и ушла пьянствовать
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.