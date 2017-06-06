Тульские школьники смогут летом поработать

Те подростки, которые мечтают развиваться даже во время летних каникул, могут устроиться на временную работу. В Тульской области будет организовано более 4 300 рабочих мест для подростков. На их организацию выделено порядка 13 миллионов рублей.

– Безусловно, основным критерием для выбора работ, которые Центр занятости предлагает подросткам, является безопасность и недопустимость использования труда школьников во вредных условиях. На сегодняшний день во временных работах уже приняло участие порядка 570 школьников, – рассказал министр труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов. - В период трудовой деятельности большое внимание уделяется патриотическому, культурному и экологическому воспитанию. В июне и августе планируется благоустройство и озеленение школьниками скверов, парков и прилегающих к домам территорий.

Все принятые на работу подростки получат заработную плату в размере не ниже минимальной в регионе, а также материальную поддержку от центра занятости – 850 рублей.

Выбор мест работы огромный. Тульские школьники смогут трудоустроиться в Тульский Кремль, дом-музей В.В. Вересаева, П.Н. Крылова и музей-усадьбу Ясная Поляна. Также они будут задействованы в таких профессиях как воспитатели, вожатые, курьеры, укладчики, упаковщики, переплетчики документов, почтальоны, работники сельского хозяйства.