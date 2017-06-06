В Туле осудили мужчину, «заминировавшего» улицу Свободы

За заведомо ложное сообщение об акте терроризма ему придётся отбыть 1 год и 50 дней в колонии-поселении.

Советский районный суд вынес обвинительный приговор ранее судимому 59-летнему жителю Тулы. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207 УК РФ – «Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей».

16 апреля, примерно в половине одиннадцатого дня, подвыпивший туляк позвонил со своего мобильного телефона в полицию и заявил, что «на улице Свободы заложена бомба». Полицейские и кинологи с собаками осмотрели территорию, но взрывных устройств и прочих опасных предметов не обнаружили.

Подсудимый полностью признал свою вину, уголовное дело было рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства. Учитывая наличие отягчающих обстоятельств и рецидив преступлений, суд назначил туляки наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 1 месяц 20 дней с отбыванием в колонии поселении.