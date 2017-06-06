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Какие улицы Тулы будут обесточены 7 июня

Какие улицы Тулы будут обесточены 7 июня

Сотрудники «Тулгорэлектросетей» проведут плановые работы по ряду адресов.

Электричества не будет на 33 улицах города с 9 до 17 часов. Изменить свои планы придётся жителям следующих домов:

  • Мясново: ул. Громова, 41-67 (нечётн.), 26-38 (чётн.),
  • ул. Переходная, 1, 2, 3,
  • ул. Тургеневская, 67, 69,
  • ул. Жуковского, 56, 58, 51, 43-а, 64-а,
  • ул. Металлургов, 59-а, 49-б, 51, 55, 55-а, 53, 47-а, 49-в, 51-а, 55-б,
  • ул. Рязанская,
  • ул. Литейная, 24, 24-а,
  • ул. Герцена, 22,
  • ул. Н. Островского, 68, 70, 72,
  • Мясново: 7-й пр-д, 1-б-е, 2-а-и,
  • 3-й Полюсный пр-д, 1-20,
  • 18-й пр-д, 20-26 (чётн.), 13, 15,
  • ул. Чмутова, 101-111 (нечётн.),
  • пер. Водный, 1-27,
  • ул. Болотникова, 16-20 (чётн.), 11-15 (нечётн.),
  • ул. Р. Люксембург, 5, 7,
  • Мясново: ул. Санаторная, 24-56  (чётн.), 9-а, 11, 30,
  • Одоевское ш., 27-б-53 (нечётн.),
  • 2-й Шоссейный пер., 15-32,
  • 11-й пр-д, 61-77 (нечётн.), 64-84 (чётн.),
  • 12-й пр-д, 59-73 (нечётн.), 56-66 (чётн.),
  • ул. Бабарыкина, 1-д, 1-е, 1-ж, 1-в,
  • ул. Галкина, 292-300-а (чётн.), 263-285 (нечётн.),
  • ул. Гончарова, 23-33,
  • ул. Писемского, 17-49 (нечётн.), 18-54 (чётн.),
  • ул. Красина, 60-72 (чётн.), 59-71 (нечётн.),
  • ул. Гагарина, 3-11 (нечётн.),
  • п. Призаводской Рудник,
  • п. Лихвинка: 3-й Лихвинский пр-д, 1-16,
  • 4-й Лихвинский пр-д, 1-37,
  • пр-д Косой, 1-19,
  • ул. Кирова, 161,
  • ул. Кутузова, 4.
Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:40 0
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