Какие улицы Тулы будут обесточены 7 июня

Электричества не будет на 33 улицах города с 9 до 17 часов. Изменить свои планы придётся жителям следующих домов:

Мясново: ул. Громова, 41-67 (нечётн.), 26-38 (чётн.),

ул. Переходная, 1, 2, 3,

ул. Тургеневская, 67, 69,

ул. Жуковского, 56, 58, 51, 43-а, 64-а,

ул. Металлургов, 59-а, 49-б, 51, 55, 55-а, 53, 47-а, 49-в, 51-а, 55-б,

ул. Рязанская,

ул. Литейная, 24, 24-а,

ул. Герцена, 22,

ул. Н. Островского, 68, 70, 72,

Мясново: 7-й пр-д, 1-б-е, 2-а-и,

3-й Полюсный пр-д, 1-20,

18-й пр-д, 20-26 (чётн.), 13, 15,

ул. Чмутова, 101-111 (нечётн.),

пер. Водный, 1-27,

ул. Болотникова, 16-20 (чётн.), 11-15 (нечётн.),

ул. Р. Люксембург, 5, 7,

Мясново: ул. Санаторная, 24-56 (чётн.), 9-а, 11, 30,

Одоевское ш., 27-б-53 (нечётн.),

2-й Шоссейный пер., 15-32,

11-й пр-д, 61-77 (нечётн.), 64-84 (чётн.),

12-й пр-д, 59-73 (нечётн.), 56-66 (чётн.),

ул. Бабарыкина, 1-д, 1-е, 1-ж, 1-в,

ул. Галкина, 292-300-а (чётн.), 263-285 (нечётн.),

ул. Гончарова, 23-33,

ул. Писемского, 17-49 (нечётн.), 18-54 (чётн.),

ул. Красина, 60-72 (чётн.), 59-71 (нечётн.),

ул. Гагарина, 3-11 (нечётн.),

п. Призаводской Рудник,

п. Лихвинка: 3-й Лихвинский пр-д, 1-16,

4-й Лихвинский пр-д, 1-37,

пр-д Косой, 1-19,

ул. Кирова, 161,

ул. Кутузова, 4.