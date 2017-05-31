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На Косогорском заводе в Туле обезвредили «террористов»
Фото Алексея Пирязева.

На Косогорском заводе в Туле обезвредили «террористов»

На металлургическом предприятии прошли антитеррористические учения.

31 мая на Косогорском металлургическом заводе прошли антитеррористические учения. По легенде, в одном из зданий КМЗ террористы захватили заложников. Освободить их направились сотрудники ФСБ, Росгвардии и полиции.

Как только стало известно о захвате, сотрудники отряда специального назначения начали штурмовать здание. Между террористами и сотрудниками силовых ведомств произошла перестрелка.

После этого из здания вывели трех «террористов». Подоспевшие на помощь сотрудники полиции провели досмотр и задержание.

К этому времени на место подоспели сотрудники МЧС. Они ликвидировали начавшийся пожар в здании.

Сотрудники службы спасения помогли «заложникам» выбраться из здания. 

По легенде, один из них был обездвижен, поэтому его пришлось спускать на носилках. Два других самостоятельно спустились по тросу. Всем «пострадавшим» на месте была оказана первая медицинская помощь.

В результате слаженных действий всех подразделений и служб заложники были освобождены, террористы нейтрализованы, пожар, вызванный взрывом, ликвидирован.

Автор: Оксана Косякова, сегодня, в 17:36 +2
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