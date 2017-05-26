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Житель Одоевского района ограбил магазин и пытался обеспечить себе алиби, прикинувшись жертвой

Житель Одоевского района ограбил магазин и пытался обеспечить себе алиби, прикинувшись жертвой

Изобретательного преступника осудили сразу по трём статьям Уголовного кодекса. Он проведёт в колонии два с половиной года.

Приговором Суворовского районного суда 23-летний житель Одоевского района признан виновным в совершении кражи, грабежа и ложного доноса.

По информации региональной прокуратуры, 28 декабря прошлого года молодой человек проник в помещение магазина «Спутниковый мир» и украл из кассы 66 тысяч рублей.

Два месяца спустя, в одном из магазинов Дубенского района он вытащил из кассы лоток, в котором находилось 5400. Преступление произошло на глазах у продавца, однако грабителю удалось скрыться.

Чтобы обеспечить себе алиби, изобретательный молодой человек обратился в отделение полиции «Одоевское», сообщив правоохранителям, что его избили неизвестные, украв у него паспорт и деньги. Однако хитрость не удалась – полицейским удалось разобраться в ситуации. К краже и грабежу прибавился ложный донос.

По совокупности преступлений суд назначил обвиняемому лишение свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:17 +1
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