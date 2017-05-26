Тульские спасатели уничтожили арсенал времён Великой Отечественной войны
Снаряды и гранаты были обнаружены на одной из улиц Косой Горы, а также в Чернском районе.
Сотрудники подразделения поисково-спасательной службы по выполнению специальных работ ГУ ТО «Управление противопожарной службы» обезвредили снаряды времён войны, обнаруженные в селе Тшлыково Чернского района, а также на улице Шмидта в посёлке Косая Гора.
Спасателям пришлось уничтожать целый арсенал: миномётные мины, артиллерийские снаряды, гранаты, взрыватели к ним, тротиловые шашки и патроны, всего – 123 предмета.
Пресс-служба регионального ГУ МЧС напоминает основные правила поведения при обнаружении таких опасных находок:
- не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к взрывоопасному предмету,
- немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения,
- не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку,
- запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета,
- дождитесь прибытия оперативных служб.
Если вы нашли снаряд, мину или гранату – немедленно сообщите в Единую службу спасения по телефонам 01, 112 и 101.
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