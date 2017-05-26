Тульские спасатели уничтожили арсенал времён Великой Отечественной войны

Снаряды и гранаты были обнаружены на одной из улиц Косой Горы, а также в Чернском районе.

Сотрудники подразделения поисково-спасательной службы по выполнению специальных работ ГУ ТО «Управление противопожарной службы» обезвредили снаряды времён войны, обнаруженные в селе Тшлыково Чернского района, а также на улице Шмидта в посёлке Косая Гора.

Спасателям пришлось уничтожать целый арсенал: миномётные мины, артиллерийские снаряды, гранаты, взрыватели к ним, тротиловые шашки и патроны, всего – 123 предмета.

Пресс-служба регионального ГУ МЧС напоминает основные правила поведения при обнаружении таких опасных находок:

не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к взрывоопасному предмету,

немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения,

не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку,

запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета,

дождитесь прибытия оперативных служб.