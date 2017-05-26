Туляк украл «беспризорный» велосипед

В Советском округе Тулы сотрудники полиции установили подозреваемого в краже велосипеда. По предварительным данным, 34-летний неработающий ранее судимый мужчина украл велосипед, оставленный без присмотра около одного из домов на улице Мира. Ущерб, нанесённый законной владелице, составил 6 тысяч рублей.

В результате проведённых мероприятий полицейские установили личность и местонахождение злоумышленника.

У него обнаружено и изъято похищенное.

В отделе полиции «Советский» возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 158 УК РФ «Кража».

В полиции напоминают: не оставляйте велосипеды без присмотра, чтобы не стать жертвами краж.