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Туляк украл «беспризорный» велосипед

Туляк украл «беспризорный» велосипед

В краже подозревается 34-летний неработающий ранее судимый мужчина.

В Советском округе Тулы сотрудники полиции установили подозреваемого в краже велосипеда. По предварительным данным, 34-летний неработающий ранее судимый мужчина украл велосипед, оставленный без присмотра около одного из домов на улице Мира. Ущерб, нанесённый законной владелице, составил 6 тысяч рублей.

В результате проведённых мероприятий полицейские установили личность и местонахождение злоумышленника.

У него обнаружено и изъято похищенное.

В отделе полиции «Советский» возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 158 УК РФ «Кража».

В полиции напоминают: не оставляйте велосипеды без присмотра, чтобы не стать жертвами краж.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 17:02 0
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