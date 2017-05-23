Житель Ефремова сядет на скамью подсудимых за убийство соседа

Ефремовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 8 марта, в одной из квартир города между обвиняемым и его сожительницей произошел конфликт. Женщина выбежала на улицу и пожаловалась на своего друга 51-летнему соседу. Тот поднялся в квартиру, чтобы поговорить с обидчиком. Произошла ссора – хозяин квартиры схватил лежавший в коридоре молоток и несколько раз ударил мужчину по голове.

С тяжёлыми травмами потерпевший был доставлен в больницу но, несмотря на усилия медиков, скончался. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Обвиняемому грозит до 15 лет колонии.