Житель Ефремова сядет на скамью подсудимых за убийство соседа
Во время ссоры молодой человек насмерть забил мужчину слесарным молотком.
Ефремовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве.
Как сообщает пресс-служба ведомства, 8 марта, в одной из квартир города между обвиняемым и его сожительницей произошел конфликт. Женщина выбежала на улицу и пожаловалась на своего друга 51-летнему соседу. Тот поднялся в квартиру, чтобы поговорить с обидчиком. Произошла ссора – хозяин квартиры схватил лежавший в коридоре молоток и несколько раз ударил мужчину по голове.
С тяжёлыми травмами потерпевший был доставлен в больницу но, несмотря на усилия медиков, скончался. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Обвиняемому грозит до 15 лет колонии.