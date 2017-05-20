В Щёкино у местного жителя обнаружили наркотики

В Щёкино при проведении оперативно-разыскных мероприятий полицейскими подразделения по контролю за оборотом наркотиков около дома 14 по улице Победы был остановлен 37-летний местный житель.

В ходе личного досмотра правоохранители обнаружили у него полимерный пакет со светлым порошкообразным веществом. Экспертиза выявила, что это вещество - синтетический наркотик N-метилэфедрон общим весом 0,58 гр.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, в настоящее время в полиции возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей наказание за незаконный оборот наркотиков.