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В Щёкино у местного жителя обнаружили наркотики

В Щёкино у местного жителя обнаружили наркотики

В полиции возбуждено уголовное дело.

В Щёкино при проведении оперативно-разыскных мероприятий полицейскими подразделения по контролю за оборотом наркотиков около дома 14 по улице Победы был остановлен 37-летний местный житель.

В ходе личного досмотра правоохранители обнаружили у него полимерный пакет со светлым порошкообразным веществом. Экспертиза выявила, что это вещество - синтетический наркотик N-метилэфедрон общим весом 0,58 гр.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, в настоящее время в полиции возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей наказание за незаконный оборот наркотиков.  

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 22:20 0
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