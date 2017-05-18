В Новомосковске семейная пара украла из супермаркета бритвенные станки

В Новомосковске в полицию обратился работник супермаркета. Мужчина заявил, что из торгового зала магазина украли бритвенные станки. Ущерб составил почти 2 тысячи 800 рублей.

При просмотре записи камер видеонаблюдения полицейские выяснили, что кражу совершили мужчина и женщина. Затем установили их личности. Это оказалась семейная пара — 41-летний муж и его 34-летняя супруга. Они признались в содеянном. Похищенные бритвы у пары изъяли.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области отметили, что в полиции возбуждено уголовное дело статье «Кража».