Тульский водитель устроил серьёзное ДТП в Воронежской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Воронежской области

На трассе столкнулись два грузовика. Водитель одной из машин погиб на месте.

Примерно в три часа ночи, на 568-м километре трассы «Дон» (Каширский район Воронежской области) произошло столкновение двух грузовых автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба воронежского ГУ МЧС.

По данным воронежских СМИ, 32-летний житель Тульской области, ехавший на грузовике «Ман» с полуприцепом в сторону Ростова-на-Дону, врезался в стоящую на обочине ассенизаторскую цистерну «ЗИЛ».

От полученных травм 56-летний водитель отечественного грузовика погиб на месте. Водитель фуры получил серьёзные травмы, но выжил. На месте ДТП работало одно отделение ПСЧ-41 в составе трёх человек.