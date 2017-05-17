Роспотребнадзор помог туляку взыскать компенсацию с продавца автозапчастей

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Мужчина оплатил в сервисе стоимость ремонта машины и необходимых деталей, однако за выполнение работ так никто и не взялся.

Центральный районный суд Тулы принял положительное решение по иску регионального Управления Роспотребнадзора к ООО «Автокомпонент» о расторжении договора на оказания услуг авторемонта, выплате неустойки и компенсации морального вреда.

Как сообщает пресс-служба ведомства, туляк, заключив с фирмой договор на покупку запчастей и ремонт машины, внёс задаток в размере 76 тысяч рублей. Однако исполнитель постоянно затягивал выполнение работ и в оговорённый срок свои обязательства не выполнил. Тогда клиент обратился в Роспотребнадзор. Сотрудники Управления по заявлению потребителя подали иск в защиту его прав.

Центральным районным судом он был удовлетворен. В пользу потребителя присуждена сумма в размере более 300 тысяч рублей. Компенсация морального вреда составила пять тысяч рублей.