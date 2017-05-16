Ясногорские школьники почувствовали себя в роли водителей
Это стало возможным в рамках мероприятия ГИБДД «Дети рулят».
Сотрудники Госавтоинспекции совестно с представителями картинг-центра Тулы продолжают профилактическо-обучающую акцию «Дети рулят».
15 мая мероприятие посетил отряд юных инспекторов движения МОУ «СОШ № 3 им. С.В. Ишеева» Ясногорска, которые в этом году стали победителями областных соревнований «Безопасное колесо» и поедут представлять наш регион на Всероссийский финальный этап конкурса.
В ходе занятия ребята получили не только теоретические знания от сотрудников ГИБДД по основам безопасного поведения на дороге, но и практические. Под руководством опытных инструкторов дети почувствовали себя в роли водителя карта.
С помощью данных уроков дети наглядно увидели, что машина не может мгновенно остановиться, почувствовали, что такое тормозной путь и теперь с большей ответственностью будут относиться к своему поведению на дороге в качестве пешеходов.
Ребятам также напомнили о том, что ездить на велосипеде по проезжей части можно только с 14 лет. До этого возраста разрешается кататься лишь на специальных площадках, в скверах и парках, вдали от дорог и автомобилей.
Юным участникам дорожного движения рассказали о необходимых мерах безопасности перед поездкой: в первую очередь водителю необходимо проверить исправность тормозов, состояние колес, наличие световозвращающих элементов в конструкции велосипеда. Еще одной важной деталью на велосипеде является наличие звонка - именно с его помощью можно избежать наезда на пешехода.
Все участники получили памятные подарки от сотрудников Госавтоинспекции и картинг-центра.