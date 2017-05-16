За сутки на дорогах Тулы пострадали два мотоциклиста

Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области

Первый получил неопасные травмы, второй был госпитализирован.

В понедельник, 15 мая, в 14.30, в Пролетарском районе Тулы, на улице Металлургов, 24-летний молодой человек, управляя отечественной «девяткой», при выезде с прилегающей территории столкнулся с мотоциклом Racer под управлением мужчины 1984 года рождения. В аварии пострадал водитель мотоцикла, который после оказания медицинской помощи был отпущен домой.

Вечером того же дня, в 23.00, на улице Советской, 61-летний мужчина, управляя грузовой «Газелью», столкнулся с мотоциклом «Kayo», которым управлял 23-летний молодой человек.

Как уточнили в отделении пропаганды БДД областного УГИБДД, мотоциклист не имеет водительского удостоверения. В результате ДТП молодой человек с многочисленными травмами был госпитализирован в медицинское учреждение.