новости
новости
Регистрация
За сутки на дорогах Тулы пострадали два мотоциклиста
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области

За сутки на дорогах Тулы пострадали два мотоциклиста

Первый получил неопасные травмы, второй был госпитализирован.

В понедельник, 15 мая, в 14.30, в Пролетарском районе Тулы, на улице Металлургов, 24-летний молодой человек, управляя отечественной «девяткой», при выезде с прилегающей территории столкнулся с мотоциклом Racer под управлением мужчины 1984 года рождения. В аварии пострадал водитель мотоцикла, который после оказания медицинской помощи был отпущен домой.

Вечером того же дня, в 23.00, на улице Советской, 61-летний мужчина, управляя грузовой «Газелью», столкнулся с мотоциклом «Kayo», которым управлял 23-летний молодой человек.

Как уточнили в отделении пропаганды БДД областного УГИБДД, мотоциклист не имеет водительского удостоверения. В результате ДТП молодой человек с многочисленными травмами был госпитализирован в медицинское учреждение.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:15 0
Другие статьи по темам
Событие
аварияДТПстолкновение с мотоцикломУГИБДД по Тульской области
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Житель Щекино сядет на скамью подсудимых за убийство собутыльника
Житель Щекино сядет на скамью подсудимых за убийство собутыльника
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.