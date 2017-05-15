В Тульской области в ДТП с автобусом пострадали семь пассажиров

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Серьезная авария произошла рано утром в Веневском районе.

15 мая около 5.40 на 161-км трассы М-4 «Дон» в районе деревни Матвеевка произошло крупное ДТП. По предварительным данным, рейсовый автобус «Сетра», направлявшийся из Кимовска в Москву, не выбрал безопасную скорость движения и совершил попутное столкновение с большегрузом «ДАФ».

В результате ДТП 7 пассажиров автобуса доставлены в больницу.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Они оказывают помощь пассажирам автобуса и выясняют обстоятельства ДТП.