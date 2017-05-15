новости
новости
Регистрация
В Тульской области в ДТП с автобусом пострадали семь пассажиров
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Тульской области в ДТП с автобусом пострадали семь пассажиров

Серьезная авария произошла рано утром в Веневском районе.

15 мая около 5.40 на 161-км трассы М-4 «Дон» в районе деревни Матвеевка произошло крупное ДТП. По предварительным данным, рейсовый автобус «Сетра», направлявшийся из Кимовска в Москву, не выбрал безопасную скорость движения и совершил попутное столкновение с большегрузом «ДАФ».

 

В результате ДТП 7 пассажиров автобуса доставлены в больницу.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Они оказывают помощь пассажирам автобуса и выясняют обстоятельства ДТП.

Автор: Оксана Косякова, сегодня, в 07:57 0
Другие статьи по темам
Событие
ДТПДТП с автобусом
Место
Веневский районТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Погода в Туле 15 мая: сухо, тепло и ветрено
Погода в Туле 15 мая: сухо, тепло и ветрено
Где в Туле 15 мая не будет электричества
Где в Туле 15 мая не будет электричества
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.