Где в Туле 15 мая не будет электричества
Десятки домов останутся без света.
15 мая по некоторым адресам в Туле отключат электричество из-за плановых ремонтных работ:
- ул. 9 Мая, 8, 10, 6
- д. Тихвинка: ул. Трудовая, 3;
- п. Н-Скуратово, 88-137, 15-60;
- ул. Кирова, 165, 159;
- ул. Кутузова, 13, 3 к. 1, 4;
- ул. Марата, 67;
- пер. Городской, 1-13 (нечётн.), 2-40 (чётн.);
- ул. Ак. Павлова, 55, 57;
- ул. Пархоменко, 47;
- ул. Токарева, 26-30;
- ул. Галкина, 237;
- ул. Парижской Коммуны, 36-62 (чётн.), 29-61 (нечётн.);
- ул. Грибоедова, 31-62;
- ул. Бабарыкина, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.);
- ул. Писемского, 14;
- ул. Красина, 3-23 (нечётн.), 4-26 (чётн.), 55;
- ул. Н-Неман, 2-19;
- ул. С. Ковалевской, 38;
- ул. Панфиловцев, 61-73 (нечётн.), 70-82 (чётн.);
- ул. Поленова, 22-30 (чётн.), 23-37 (нечётн.);
- ул. Бородина, 38;
- 7-й Полюсный пр-зд, 1-12;
- 6-й Полюсный пр-зд, 1-9 (нечётн.);
- 9-й пр-зд, 1-а-п, 2-г, 2-е, 3-33 (нечётн.)
- п. Матвеевские дачи.
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