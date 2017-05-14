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Где в Туле 15 мая не будет электричества

Где в Туле 15 мая не будет электричества

Десятки домов останутся без света.

15 мая по некоторым адресам в Туле отключат электричество из-за плановых ремонтных работ:

  • ул. 9 Мая, 8, 10, 6
  • д. Тихвинка: ул. Трудовая, 3;
  • п. Н-Скуратово, 88-137, 15-60;
  • ул. Кирова, 165, 159;
  • ул. Кутузова, 13, 3 к. 1, 4;
  • ул. Марата, 67;
  • пер. Городской, 1-13 (нечётн.), 2-40 (чётн.);
  • ул. Ак. Павлова, 55, 57;
  • ул. Пархоменко, 47;
  • ул. Токарева, 26-30;
  • ул. Галкина, 237;
  • ул. Парижской Коммуны, 36-62 (чётн.), 29-61 (нечётн.);
  • ул. Грибоедова, 31-62;
  • ул. Бабарыкина, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.);
  • ул. Писемского, 14;
  • ул. Красина, 3-23 (нечётн.), 4-26 (чётн.), 55;
  • ул. Н-Неман, 2-19;
  • ул. С. Ковалевской, 38;
  • ул. Панфиловцев, 61-73 (нечётн.), 70-82 (чётн.);
  • ул. Поленова, 22-30 (чётн.), 23-37 (нечётн.);
  • ул. Бородина, 38;
  • 7-й Полюсный пр-зд, 1-12;
  • 6-й Полюсный пр-зд, 1-9 (нечётн.);
  • 9-й пр-зд, 1-а-п, 2-г, 2-е, 3-33 (нечётн.)
  • п. Матвеевские дачи.
вчера, в 21:30 0
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