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В Туле дети призвали водителей выбирать безопасную скорость на дороге
Фото Алексея Пирязева.

В Туле дети призвали водителей выбирать безопасную скорость на дороге

Необычную акцию провели сотрудники ГИБДД с воспитанниками детского сада «Светофорик».

12 мая юные помощники тульской Госавтоинспекции, воспитанники детского сада «Светофорик» присоединились к Всероссийской акции «Сохрани жизнь!#Сбавь скорость!» в рамках четвертой глобальной недели безопасности дорожного движения. Главной задачей проекта является привлечение внимания участников дорожного движения к выбору разумной, безопасной скорости.

Дети с плакатами и знаками ограничения скорости «несли службу» вблизи своего детского сада совместно с воспитателями и сотрудниками ГИБДД.

В ходе необычного рейда малыши призывали водителей не спешить, снизить скорость и не подвергать риску ни себя, ни других участников дорожного движения.

После чего дети брали с автолюбителей обещание никогда не превышать скоростной режим и дарили им памятки и световозвращающие жилеты. Водители очень ответственно отнеслись к просьбе воспитанников детского сада и обещали детям неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения. Ведь там, где взрослый не услышит взрослого, он услышит ребенка. Именно из уст детей самые серьезные слова звучат совсем иначе, более убедительно.

В рамках акции ребята совместно с педагогами подготовили интерактивный опрос «Весы» для водителей и пешеходов. Вниманию участников дорожного движения было представлено два вопроса: «Что принесет выбор разумной скорости?» и «Какую цену, возможно, придется заплатить за неоправданный риск?». Свои ответы участники акции записывали на желтых и голубых стикерах и крепили на нужную чашу весов.

Сотрудники Госавтоинспекции благодарят воспитанников детского сада «Светофорик» и весь педагогический состав за оказанную помощь и содействие в нелегком деле по обеспечению безопасности дорожного движения на дорогах нашего региона. 

Галерея
Рейд ГИБДД "Сохрани жизнь!#Сбавь скорость!", Фото: 1
Рейд ГИБДД "Сохрани жизнь!#Сбавь скорость!", Фото: 2
Рейд ГИБДД "Сохрани жизнь!#Сбавь скорость!", Фото: 3
Рейд ГИБДД "Сохрани жизнь!#Сбавь скорость!", Фото: 4
Рейд ГИБДД "Сохрани жизнь!#Сбавь скорость!", Фото: 5
Рейд ГИБДД "Сохрани жизнь!#Сбавь скорость!", Фото: 6
Рейд ГИБДД "Сохрани жизнь!#Сбавь скорость!", Фото: 7
Рейд ГИБДД "Сохрани жизнь!#Сбавь скорость!", Фото: 8
Рейд ГИБДД "Сохрани жизнь!#Сбавь скорость!", Фото: 9
Рейд ГИБДД "Сохрани жизнь!#Сбавь скорость!", Фото: 10
Рейд ГИБДД "Сохрани жизнь!#Сбавь скорость!", Фото: 11
Рейд ГИБДД "Сохрани жизнь!#Сбавь скорость!", Фото: 12
Рейд ГИБДД "Сохрани жизнь!#Сбавь скорость!", Фото: 13
Рейд ГИБДД "Сохрани жизнь!#Сбавь скорость!", Фото: 14
Рейд ГИБДД "Сохрани жизнь!#Сбавь скорость!", Фото: 15
Рейд ГИБДД "Сохрани жизнь!#Сбавь скорость!", Фото: 16
Рейд ГИБДД "Сохрани жизнь!#Сбавь скорость!", Фото: 17
Рейд ГИБДД "Сохрани жизнь!#Сбавь скорость!", Фото: 18
Рейд ГИБДД "Сохрани жизнь!#Сбавь скорость!", Фото: 19
Рейд ГИБДД "Сохрани жизнь!#Сбавь скорость!", Фото: 20
Рейд ГИБДД "Сохрани жизнь!#Сбавь скорость!", Фото: 21
Рейд ГИБДД "Сохрани жизнь!#Сбавь скорость!", Фото: 22
Рейд ГИБДД "Сохрани жизнь!#Сбавь скорость!", Фото: 23
Рейд ГИБДД "Сохрани жизнь!#Сбавь скорость!", Фото: 24
Рейд ГИБДД "Сохрани жизнь!#Сбавь скорость!", Фото: 25
Рейд ГИБДД "Сохрани жизнь!#Сбавь скорость!", Фото: 26
Рейд ГИБДД "Сохрани жизнь!#Сбавь скорость!", Фото: 27
Рейд ГИБДД "Сохрани жизнь!#Сбавь скорость!", Фото: 28
Рейд ГИБДД "Сохрани жизнь!#Сбавь скорость!", Фото: 29
Рейд ГИБДД "Сохрани жизнь!#Сбавь скорость!", Фото: 30
Рейд ГИБДД "Сохрани жизнь!#Сбавь скорость!", Фото: 31
Рейд ГИБДД "Сохрани жизнь!#Сбавь скорость!", Фото: 32
Рейд ГИБДД "Сохрани жизнь!#Сбавь скорость!", Фото: 33
Рейд ГИБДД "Сохрани жизнь!#Сбавь скорость!", Фото: 34
Рейд ГИБДД "Сохрани жизнь!#Сбавь скорость!", Фото: 35
Рейд ГИБДД "Сохрани жизнь!#Сбавь скорость!", Фото: 36
Рейд ГИБДД "Сохрани жизнь!#Сбавь скорость!", Фото: 37
Рейд ГИБДД "Сохрани жизнь!#Сбавь скорость!", Фото: 38
Рейд ГИБДД "Сохрани жизнь!#Сбавь скорость!", Фото: 39
Рейд ГИБДД "Сохрани жизнь!#Сбавь скорость!", Фото: 40
Рейд ГИБДД "Сохрани жизнь!#Сбавь скорость!", Фото: 41
Рейд ГИБДД "Сохрани жизнь!#Сбавь скорость!", Фото: 42
Рейд ГИБДД "Сохрани жизнь!#Сбавь скорость!", Фото: 43
Рейд ГИБДД "Сохрани жизнь!#Сбавь скорость!", Фото: 44
Рейд ГИБДД "Сохрани жизнь!#Сбавь скорость!", Фото: 45
Рейд ГИБДД "Сохрани жизнь!#Сбавь скорость!", Фото: 46
Рейд ГИБДД "Сохрани жизнь!#Сбавь скорость!", Фото: 47
Рейд ГИБДД "Сохрани жизнь!#Сбавь скорость!", Фото: 48
Рейд ГИБДД "Сохрани жизнь!#Сбавь скорость!", Фото: 49
Рейд ГИБДД "Сохрани жизнь!#Сбавь скорость!", Фото: 50
Рейд ГИБДД "Сохрани жизнь!#Сбавь скорость!", Фото: 51
Рейд ГИБДД "Сохрани жизнь!#Сбавь скорость!", Фото: 52
Рейд ГИБДД "Сохрани жизнь!#Сбавь скорость!", Фото: 53
Рейд ГИБДД "Сохрани жизнь!#Сбавь скорость!", Фото: 54
Рейд ГИБДД "Сохрани жизнь!#Сбавь скорость!", Фото: 55
Рейд ГИБДД "Сохрани жизнь!#Сбавь скорость!", Фото: 56
Рейд ГИБДД "Сохрани жизнь!#Сбавь скорость!", Фото: 57
Рейд ГИБДД "Сохрани жизнь!#Сбавь скорость!", Фото: 58
Рейд ГИБДД "Сохрани жизнь!#Сбавь скорость!", Фото: 59
Рейд ГИБДД "Сохрани жизнь!#Сбавь скорость!", Фото: 60
Рейд ГИБДД "Сохрани жизнь!#Сбавь скорость!", Фото: 61
Рейд ГИБДД "Сохрани жизнь!#Сбавь скорость!", Фото: 62
Рейд ГИБДД "Сохрани жизнь!#Сбавь скорость!", Фото: 63
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:30 0
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