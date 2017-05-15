В Туле дети призвали водителей выбирать безопасную скорость на дороге

Фото Алексея Пирязева.

12 мая юные помощники тульской Госавтоинспекции, воспитанники детского сада «Светофорик» присоединились к Всероссийской акции «Сохрани жизнь!#Сбавь скорость!» в рамках четвертой глобальной недели безопасности дорожного движения. Главной задачей проекта является привлечение внимания участников дорожного движения к выбору разумной, безопасной скорости.

Дети с плакатами и знаками ограничения скорости «несли службу» вблизи своего детского сада совместно с воспитателями и сотрудниками ГИБДД.

В ходе необычного рейда малыши призывали водителей не спешить, снизить скорость и не подвергать риску ни себя, ни других участников дорожного движения.

После чего дети брали с автолюбителей обещание никогда не превышать скоростной режим и дарили им памятки и световозвращающие жилеты. Водители очень ответственно отнеслись к просьбе воспитанников детского сада и обещали детям неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения. Ведь там, где взрослый не услышит взрослого, он услышит ребенка. Именно из уст детей самые серьезные слова звучат совсем иначе, более убедительно.

В рамках акции ребята совместно с педагогами подготовили интерактивный опрос «Весы» для водителей и пешеходов. Вниманию участников дорожного движения было представлено два вопроса: «Что принесет выбор разумной скорости?» и «Какую цену, возможно, придется заплатить за неоправданный риск?». Свои ответы участники акции записывали на желтых и голубых стикерах и крепили на нужную чашу весов.

Сотрудники Госавтоинспекции благодарят воспитанников детского сада «Светофорик» и весь педагогический состав за оказанную помощь и содействие в нелегком деле по обеспечению безопасности дорожного движения на дорогах нашего региона.