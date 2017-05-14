Кадр из видео.
В Туле водитель маршрутки грубо нарушил ПДД
Микроавтобус объехал пробку по встречной полосе через две сплошных.
В редакцию Myslo наш читатель Александр прислал видео, на котором зафиксировано грубое нарушение ПДД. 12 мая в пятом часу вечера в Туле на пересечении проспекта Ленина и улицы Мира, двигаясь в сторону центра, пассажирский микроавтобус объехал длинную пробку по встречной полосе через две сплошных.
Просим сотрудников ГИБДД обратить внимание на этого нарушителя!
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