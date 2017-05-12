Сергей Кирьяков: «В двух последних играх мы должны сделать все, чтобы набрать максимум очков»

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В Москве завершился матч ЦСКА — «Арсенал». Канониры крупно уступили армейцам — 3:0. Главный тренер туляков Сергей Кирьяков подвел итоги поединка.

– Мы чересчур много ошибок допускали. Когда мячом овладевали, не могли им распорядиться, был технический брак. Слишком медленно работали с мячом, игроки ЦСКА нас быстро накрывали.

Тенденция с этим судьей (Владимиром Сельдяковым), который ставит пенальти в наши ворота. После матча с «Оренбургом» я говорил, что не хочу, чтобы этот судья судил в РФПЛ. Могу сейчас только подписаться под этим

Уровень ЦСКА приличный, тяжело против них играть. В двух последних играх мы должны сделать все, чтобы набрать максимум очков.

У Габулова проблемы с коленом. Надеюсь, что к следующему матчу будет готов. Наш медицинский штаб работает над этим, — сказал Кирьяков в эфире телеканала «Наш футбол».