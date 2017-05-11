Тульские школьники провели акцию, посвященную безопасности на дорогах

Фото предоставлено отделом пропаганды УГИБДД по ТО.

Акция «Сохрани жизнь! Сбавь скорость» проходит по всей стране с 8 по 14 мая в рамках Четвертой Глобальной недели безопасности.

10 мая на базе центра образования №26 в Туле сотрудники ГИБДД вместе с учащимися школы присоединились к Всероссийской акции, посвященной безопасности на дорогах.

Акция «Сохрани жизнь! Сбавь скорость» проходит по всей стране с 8 по 14 мая в рамках Четвертой Глобальной недели безопасности.

Цель кампании – привлечь внимание мировой общественности к проблеме аварийности, связанной с превышением скоростного режима и принятие мер по решению этой проблемы.

Как показывает статистика, за 4 месяца 2017 года превышение скорости стало причиной каждого шестого ДТП, произошедшего на автодорогах Тульской области.

При совершении таких опасных маневров, как обгон или опережение, нужно быть уверенным на 100%, что данные действия будут безопасными.

Именно об этом напомнили водителям сотрудники ГИБДД вместе с учащимися школы. Ребята подарили автолюбителям заранее подготовленные тематические «солнечные» листовки, на которых участники акции написали свои обращения к водителям.

Большинство водителей с пониманием отнеслись к проведению подобного мероприятия и всерьез задумались о преимуществах жизни на разрешенной скорости, а в знак солидарности участники мероприятия наклеили на свои авто, подаренные сотрудниками ГИБДД наклейки «Ограничение скорости 60 км/ч». Именно такая скорость допустима для управления автомобилем в городе.