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Тульские школьники провели акцию, посвященную безопасности на дорогах
Фото предоставлено отделом пропаганды УГИБДД по ТО.

Тульские школьники провели акцию, посвященную безопасности на дорогах

Акция «Сохрани жизнь! Сбавь скорость» проходит по всей стране с 8 по 14 мая в рамках Четвертой Глобальной недели безопасности.

10 мая на базе центра образования №26 в Туле сотрудники ГИБДД вместе с учащимися школы присоединились к Всероссийской акции, посвященной безопасности на дорогах.

Акция «Сохрани жизнь! Сбавь скорость» проходит по всей стране с 8 по 14 мая в рамках Четвертой Глобальной недели безопасности.

Цель кампании – привлечь внимание мировой общественности к проблеме аварийности, связанной с превышением скоростного режима и принятие мер по решению этой проблемы.

Как показывает статистика, за 4 месяца 2017 года превышение скорости стало причиной каждого шестого ДТП, произошедшего на автодорогах Тульской области.

При совершении таких опасных маневров, как обгон или опережение, нужно быть уверенным на 100%, что данные действия будут безопасными.

Именно об этом напомнили водителям сотрудники ГИБДД вместе с учащимися школы. Ребята подарили автолюбителям заранее подготовленные тематические «солнечные» листовки, на которых участники акции написали свои обращения к водителям.

Большинство  водителей с пониманием отнеслись к проведению подобного мероприятия и всерьез задумались о преимуществах жизни на разрешенной скорости, а в знак солидарности участники мероприятия наклеили на свои авто, подаренные сотрудниками ГИБДД наклейки «Ограничение скорости 60 км/ч». Именно такая скорость допустима для управления автомобилем в городе.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 12:18 0
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