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В тульских садоводческих товариществах выявлены незаконные свалки
Фото: tula.ru

В тульских садоводческих товариществах выявлены незаконные свалки

Муниципальные чиновники провели выездные рейды в Пролетарском районе.

Сотрудники городского управления по административно-техническому надзору вместе с представителями районной администрации посетили два садоводческих товарищества в Пролетарском территориальном округе. В ходе проверки были выявлены нарушения городских Правил благоустройства – на прилегающей к садовым участкам территории свалены кучи бытового мусора.

В пресс-службе городской администрации уточнили, что в отношении председателей СНТ были составлены протоколы об административном правонарушении. После рассмотрения материалов будет принято решение о назначении штрафов – их сумма может доходить до 300 тысяч рублей. К ликвидации стихийных свалок уже приступили сотрудники тульского «Спецавтохозяйства». Проверки садоводческих товариществ и гаражных кооперативов будут проводиться во всех районах города.

Напомним, в ходе встречи с активистами ОНФ, посвящённой выявлению и уборке стихийных свалок, региональные чиновники заявили, что к 2021 году все незаконные свалки будут ликвидированы. 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:30 0
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