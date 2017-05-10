новости
новости
Регистрация
В Тульской области в «перевертышах» погибли два человека
Фото УГИБДД по Тульской области. Авария в Каменском районе.

В Тульской области в «перевертышах» погибли два человека

В Тёпло-Огарёвском районе перевернулся автомобиль «Киа», в Каменском – «Мицубиси».

5 мая в 19.05 в поселке Северный Тёпло-Огарёвского района 58-летний мужчина, управляя автомобилем «Киа Рио», предположительно, не справился с управлением, съехал в противопожарный ров и опрокинулся.

Водитель от полученных травм скончался на месте до приезда врачей скорой помощи.

 

9 мая в 20.10 в с. Архангельском (Каменский район) на улице Тихомирова 41-летний водитель «Мицубиси Паджеро Спорт», предположительно, не справился с управлением и опрокинулся в кювет.

В аварии погиб 61-летний мужчина, который находился на переднем пассажирском сиденье. На момент ДТП он не был пристегнут ремнем безопасности. Водителя «Мицубиси» с многочисленными травмами госпитализировали.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:24 0
Другие статьи по темам
Событие
аварияДТП
Место
Тульская область
Прочее
погибли

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Для туляков пройдет Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД»
Для туляков пройдет Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД»
В Тульской области за праздничные выходные дни сотрудники ДПС задержали 87 пьяных водителей
В Тульской области за праздничные выходные дни сотрудники ДПС задержали 87 пьяных водителей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.