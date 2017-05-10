В Тульской области в «перевертышах» погибли два человека

Фото УГИБДД по Тульской области. Авария в Каменском районе.

В Тёпло-Огарёвском районе перевернулся автомобиль «Киа», в Каменском – «Мицубиси».

5 мая в 19.05 в поселке Северный Тёпло-Огарёвского района 58-летний мужчина, управляя автомобилем «Киа Рио», предположительно, не справился с управлением, съехал в противопожарный ров и опрокинулся.

Водитель от полученных травм скончался на месте до приезда врачей скорой помощи.

9 мая в 20.10 в с. Архангельском (Каменский район) на улице Тихомирова 41-летний водитель «Мицубиси Паджеро Спорт», предположительно, не справился с управлением и опрокинулся в кювет.

В аварии погиб 61-летний мужчина, который находился на переднем пассажирском сиденье. На момент ДТП он не был пристегнут ремнем безопасности. Водителя «Мицубиси» с многочисленными травмами госпитализировали.