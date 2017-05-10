Фото: electry.ru
На каких улицах Тулы отключат электричество 11 мая
Сотрудники городских электросетей предупреждают о плановых работах.
Плановые отключения электричества с 9 до 17 часов пройдут на 47 улицах областного центра:
- ул. Серова, 6, 10,
- ул. Каракозова, 68, 71, 39, 63-а, 29-64, 69, 70,
- ул. Кирова, 162, 133,
- ул. Калинина, 139,
- ул. Патронная, 49, 66-84 (чётн.), 69-а-85 (нечётн.),
- ул. Декабристов, 77-93 (нечётн.), 110-124 (чётн.),
- ул. Тимирязева, 101, 101-а, 101-б,
- Хомяковское ш., 12, 10, 8, 6, 5/4,
- ул. Фестивальная, 144,
- ул. Хомяковская, 43,
- ул. Волоховская, 1-7 (нечётн.),
- 1-й Волоховский пр-зд, 1-19 (нечётн.), 2, 4,
- 2-й Волоховский пр-зд, 1-20,
- ул. 2-я Овражная,
- ул. 3-я Волоховская, 20,
- ул. М. Горького, 225-261 (нечётн.), 210-258 (чётн.),
- ул. Курковая, 76-86 (чётн.),
- ул, Севастопольская, 16-26 (чётн.),
- Мясново: ул. Воздухофлотская, 35-а,37, 39, 43-а,
- ул. Болотова, 21-а-53 (нечётн.), 24-66 (чётн.),
- ул. Профсоюзная, 22,
- 7-й пр-зд, 41-59 (нечётн.), 56-а, 56-74 (чётн.),
- ул. Рогова, 18, 20, 22, 22-а,
- 6-й пр-зд, 70,
- 8-й пр-зд, 73,
- ул. Садовая, 3,
- 1-й Архангельский пр-зд,
- ул. Архангельская,
- 2-й Архангельский пр-зд,
- д. Ивановка,
- ул. Хомяковская, 26, 37, 35, 21-а, 25, 35,
- п. Хомяково: ул. Хомяковская, 19, 1, 12, 12-а, 12-г, 8, 12-в, 17-а, 11, 21-а, 17, 18, 23, 5, 2, 4, 9, 13, 16, 20, 22, 24, 29, 15, 3-а, 7, 1,
- Хомяковский пр-зд, 11-55,
- дер. Скорнево,
- п. Дачный: ул. Берёзовая,
- ул. Новая,
- ул. Зелёная,
- ул. Солнечная,
- п. Горняк: ул. Садовая, 2-28 (чётн.),
- 1-й пр-зд, 14-24 (чётн.), 15-27 (нечётн.),
- 2-й пр-зд, 16, 18, 20, 7, 9, 15,
- 4-й пр-зд, 5-11,
- 5-й пр-зд, 6-14 (чётн.), 3-15 (нечётн.),
- п. Октябрьский: 193-а, 193-238, 105, 105-б, 192, 224,
- п. 2-й Западный: ул. Новосёлов, 7, 9, 15, 17,
- пер. Бархатный, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30,
- п. Трудовой, 140-186.
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