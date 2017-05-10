новости
новости
Регистрация
На каких улицах Тулы отключат электричество 11 мая
Фото: electry.ru

На каких улицах Тулы отключат электричество 11 мая

Сотрудники городских электросетей предупреждают о плановых работах.

Плановые отключения электричества с 9 до 17 часов пройдут на 47 улицах областного центра:

  • ул. Серова, 6, 10,
  • ул. Каракозова, 68, 71, 39, 63-а, 29-64, 69, 70,
  • ул. Кирова, 162, 133,
  • ул. Калинина, 139,
  • ул. Патронная, 49, 66-84 (чётн.), 69-а-85 (нечётн.),
  • ул. Декабристов, 77-93 (нечётн.), 110-124 (чётн.),
  • ул. Тимирязева, 101, 101-а, 101-б,
  • Хомяковское ш., 12, 10, 8, 6, 5/4,
  • ул. Фестивальная, 144,
  • ул. Хомяковская, 43,
  • ул. Волоховская, 1-7 (нечётн.),
  • 1-й Волоховский пр-зд, 1-19 (нечётн.), 2, 4,
  • 2-й Волоховский пр-зд, 1-20,
  • ул. 2-я Овражная,
  • ул. 3-я Волоховская, 20,
  • ул. М. Горького, 225-261 (нечётн.), 210-258 (чётн.),
  • ул. Курковая, 76-86 (чётн.),
  • ул, Севастопольская, 16-26 (чётн.),
  • Мясново: ул. Воздухофлотская, 35-а,37, 39, 43-а,
  • ул. Болотова, 21-а-53 (нечётн.), 24-66 (чётн.),
  • ул. Профсоюзная, 22,
  • 7-й пр-зд, 41-59 (нечётн.), 56-а, 56-74 (чётн.),
  • ул. Рогова, 18, 20, 22, 22-а,
  • 6-й пр-зд, 70,
  • 8-й пр-зд, 73,
  • ул. Садовая, 3,
  • 1-й Архангельский пр-зд,
  • ул. Архангельская,
  • 2-й Архангельский пр-зд,
  • д. Ивановка,
  • ул. Хомяковская, 26, 37, 35, 21-а, 25, 35,
  • п. Хомяково: ул. Хомяковская, 19, 1, 12, 12-а, 12-г, 8, 12-в, 17-а, 11, 21-а, 17, 18, 23, 5, 2, 4, 9, 13, 16, 20, 22, 24, 29, 15, 3-а, 7, 1,
  • Хомяковский пр-зд, 11-55,
  • дер. Скорнево,
  • п. Дачный: ул. Берёзовая,
  • ул. Новая,
  • ул. Зелёная,
  • ул. Солнечная,
  • п. Горняк: ул. Садовая, 2-28 (чётн.),
  • 1-й пр-зд, 14-24 (чётн.), 15-27 (нечётн.),
  • 2-й пр-зд, 16, 18, 20, 7, 9, 15,
  • 4-й пр-зд, 5-11,
  • 5-й пр-зд, 6-14 (чётн.), 3-15 (нечётн.),
  • п. Октябрьский: 193-а, 193-238, 105, 105-б, 192, 224,
  • п. 2-й Западный: ул. Новосёлов, 7, 9, 15, 17,
  • пер. Бархатный, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30,
  • п. Трудовой, 140-186.
Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:45 0
Другие статьи по темам
Событие
отключат светгде в Туле отключат светплановые отключения электричества
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Роспотребнадзор пропустил на российские прилавки 20 сортов молдавских вин
Роспотребнадзор пропустил на российские прилавки 20 сортов молдавских вин
Начальник ясногорской полиции подозревается в превышении полномочий
Начальник ясногорской полиции подозревается в превышении полномочий
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.