Туляк на «Киа» разъезжал по тротуару на улице Баженова

Кадр из видео.

В редакцию Myslo обратился возмущенный житель Тулы Сергей Карасёв. Он стал очевидцем того, как на улице Баженова водитель на «Киа» по какой-то причине решил проехать по тротуару.

Автолюбителя не смутили пешеходы, которые шли навстречу транспортному средству. Людям пришлось прижиматься к краю дороги, чтобы обойти машину.

Просим сотрудников ГИБДД обратить внимание на этот случай!