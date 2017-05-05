Кадр из видео.
Туляк на «Киа» разъезжал по тротуару на улице Баженова
Пешеходы автохама совершенно не смущали!
В редакцию Myslo обратился возмущенный житель Тулы Сергей Карасёв. Он стал очевидцем того, как на улице Баженова водитель на «Киа» по какой-то причине решил проехать по тротуару.
Автолюбителя не смутили пешеходы, которые шли навстречу транспортному средству. Людям пришлось прижиматься к краю дороги, чтобы обойти машину.
Просим сотрудников ГИБДД обратить внимание на этот случай!
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