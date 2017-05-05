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Владимира Панина переизбрали на должность ректора ТГПУ им. Л.Н. Толстого

Владимира Панина переизбрали на должность ректора ТГПУ им. Л.Н. Толстого

Губернатор региона Алексей Дюмин поздравил ректора.

5 мая в Тульском государственном педагогическом университете им. Л.Н. Толстого состоялась конференция работников и обучающихся. Основным вопросом повестки дня стали выборы ректора университета. 

Напомним, что 29 марта в университете на заседании ученого совета утвердили кандидатуры для участия в выборах на указанную должность. Комиссия рекомендовала три кандидата: Владимира Панина, Елену Верховскую и Константина Подрезова.

Как сообщает пресс-служба правительства Тульской области, по результатам голосования из 172 присутствующих на конференции делегатов 154 отдали свой голос действующему ректору Владимиру Панину.

Губернатор региона Алексей Дюмин направил поздравительную телеграмму в адрес ректора.

В ней, в частности, говорится:
 

Алексей Дюмин

— Доверие коллег и студенчества — это признание ваших эффективных управленческих решений, профессионализма и целеустремлённости.

Уверен, что ваши знания, большой опыт и заслуженный авторитет будут и в дальнейшем направлены на развитие одного из ведущих вузов региона – Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого.

 

Владимир Панин родился 21 января 1957 года. В 1978 году окончил ТГПИ им. Л. Н. Толстого по специальности «Физика». Доктор физико-математических наук. С 2012 года работает в должности ректора ТГПУ.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:28 +1
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