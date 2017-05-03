Изменен график приема туляков сотрудниками технадзора УГИБДД

Для оптимизации и улучшения качества работы с обращениями автолюбителей по вопросам, связанным с переоборудованием транспортных средств, сотрудники группы технического надзора УГИБДД УМВД России по Тульской области прилагают следующий график приема и рассмотрения обращений граждан:

понедельник: с 9.30 до 10.30; с 15.00 до 16.00;

вторник: с 9.30 до 10.30; с 15.00 до 16.00;

среда: с 9.30 до 10.30;

четверг: с 9.30 до 10.30; с 15.00 до 16.00;

пятница: с 9.30 до 10.30.

Осмотр транспорта:

понедельник, четверг: с 12.30 до 13.00 и с 17.30 до 18.00;

вторник, среда, пятница: с 12.30 до 13.00.

Примечание.

Осмотр транспортных средств осуществляется на специальной площадке на ул. Советской в Туле (открытая огороженная автостоянка напротив здания УГИБДД УМВД России по Тульской области). Заезд со стороны автомойки.

Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00. Неприемные дни: суббота, воскресенье.