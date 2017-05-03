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Изменен график приема туляков сотрудниками технадзора УГИБДД

Изменен график приема туляков сотрудниками технадзора УГИБДД

Публикуем график приема граждан и осмотра транспорта.

Для оптимизации и улучшения качества работы с обращениями автолюбителей по вопросам, связанным с переоборудованием транспортных средств, сотрудники группы технического надзора УГИБДД УМВД России по Тульской области прилагают следующий график приема и рассмотрения обращений граждан:
 
  • понедельник: с 9.30 до 10.30; с 15.00 до 16.00;
  • вторник: с 9.30 до 10.30; с 15.00 до 16.00;
  • среда: с 9.30 до 10.30;
  • четверг: с 9.30 до 10.30; с 15.00 до 16.00;
  • пятница: с 9.30 до 10.30.

Осмотр транспорта:

  • понедельник, четверг: с 12.30 до 13.00 и с 17.30 до 18.00;
  • вторник, среда, пятница: с 12.30 до 13.00.

Примечание.

Осмотр транспортных средств осуществляется на специальной площадке на ул. Советской в Туле (открытая огороженная автостоянка напротив здания УГИБДД УМВД России по Тульской области). Заезд со стороны автомойки.

Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00. Неприемные дни: суббота, воскресенье.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:25 0
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