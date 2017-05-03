Изменен график приема туляков сотрудниками технадзора УГИБДД
Публикуем график приема граждан и осмотра транспорта.
Для оптимизации и улучшения качества работы с обращениями автолюбителей по вопросам, связанным с переоборудованием транспортных средств, сотрудники группы технического надзора УГИБДД УМВД России по Тульской области прилагают следующий график приема и рассмотрения обращений граждан:
- понедельник: с 9.30 до 10.30; с 15.00 до 16.00;
- вторник: с 9.30 до 10.30; с 15.00 до 16.00;
- среда: с 9.30 до 10.30;
- четверг: с 9.30 до 10.30; с 15.00 до 16.00;
- пятница: с 9.30 до 10.30.
Осмотр транспорта:
- понедельник, четверг: с 12.30 до 13.00 и с 17.30 до 18.00;
- вторник, среда, пятница: с 12.30 до 13.00.
Примечание.
Осмотр транспортных средств осуществляется на специальной площадке на ул. Советской в Туле (открытая огороженная автостоянка напротив здания УГИБДД УМВД России по Тульской области). Заезд со стороны автомойки.
Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00. Неприемные дни: суббота, воскресенье.
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