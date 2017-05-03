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Житель Донского пойдет под стражу за кражу картошки и солений

Житель Донского пойдет под стражу за кражу картошки и солений

Мужчина вместе с подельником вынесли картофель и консервированные овощи из сарая бывшей сожительницы.

В Донском в дежурную часть отдела МВД обратилась пожилая жительница микрорайона Шахтерский.

Она сообщила, что у нее вскрыли сарай, повредив навесной замок, и украли картофель и консервированные овощи. Нанесенный ущерб составил 700 рублей.

По итогам розыскных мероприятий полиция установила, что к краже причастны неработающий ранее судимый за имущественные преступления 59-летний бывший сожитель заявительницы и его подельник — также безработный и ранее судимый 36-летний мужчина.

Задержанные признались в содеянном. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 158 УК РФ «Кража».

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 11:53 0
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