Тульские полицейские нашли в кладовке уникальный оклад иконы, украденный 36 лет назад

Откуда реликвия стоимостью около 70 тысяч долларов взялась в заброшенном помещении УМВД? Расследование провели сотрудники полицейской пресс-службы.

Загадочная находка

В начале 2014 года при проведении ремонтных работ в заброшенном помещении на территории УМВД России по Тульской области был найден почерневший от времени большой прямоугольный металлический предмет, завернутый в истлевшую мешковину. Листы бумаги, приклеенные к нему, рассыпались в пыль при первом прикосновении.

Находку отмыли от грязи и ахнули: даже не специалистам стало понятно, что это ценный оклад иконы.

Святой в полный рост выступал из металла. Головной убор, нарукавники, верхняя часть сохранившегося посоха... На нижнем поле проступала надпись: «Св. Феодосий Черниг. Чуд.».

Оклад весом около 4 кг был изготовлен в России мастерами знаменитой ювелирной фирмы Ивана Хлебникова в 1899-1908 годах из серебра 84-й пробы, о чём свидетельствует клеймо Московского окружного пробирного управления.

Чтобы прояснить, как он попал в здание, сотрудники уголовного розыска провели проверку. Находку «пробили» по всем информационным базам, опросили работников, ветеранов, работавших в прошлые годы. Но ничего прояснить не удалось.

По рассказам бывших сотрудников, с середины прошлого века вплоть до конца 80-х годов помещение, где лежала находка, могло использоваться для временного хранения вещдоков.

Назначенная искусствоведческая экспертиза подтвердила: оклад представляет особую историческую, научную и художественную ценность.

Оклад иконы был поврежден, но, несмотря на это, его стоимость с учётом сохранности по ценам интернет-аукциона составляет не менее 70 тысяч долларов.

Откуда оклад взялся в здании УМВД? К какому уголовному делу имеет отношение? В феврале 2017 года полицейская пресс-служба взялась за собственное расследование.

Прошерстили всю историю фирмы Хлебникова, каталоги, книги учёта, изучили сайты десятков музеев, антикварных сообществ, форумов ювелиров, научных докладов и диссертаций.

Первая ниточка

«Перекопав» гигабайты информации, полицейские выяснили, что в общеизвестном доступе есть только два «Феодосия Черниговских» в исполнении Хлебникова — один в Питерском музее, второй наш.

Было удивительно, что современных икон Феодосия очень много, а древних, XIX века, практически нет.

У коллекционеров они считаются церковными раритетами, за которыми, по словам специалиста, близкого к антикварным кругам, могла быть организована настоящая охота.

Нашли упоминание, что в 90-х годах прошлого века две из них были украдены из Киево-Печерской лавры и бесследно исчезли. Может, наша в их числе?

Выяснилось также, что наш «Феодосий» — вообще одно из первых изображений святого. Икона уникальна. Такая кража не могла быть случайностью. Если оклад — вещдок (а скорее всего, это так и есть), значит, кто-то должен об этом помнить.

«Что вы можете показать по этому делу?»

Вскоре полицейским-журналистам улыбнулась удача: благодаря информации, полученной от ветеранов УМВД они выяснили фамилию главаря тульской преступной группы, промышлявшей в 80-х и 90-х годах кражами антиквариата и церковной утвари на территории всего Союза.

Все пути вели в архив. Именно там было найдено дело № 08110…81 по обвинению криминального тульского антиквара, матёрого «клюквенника» Белолипецкого и семи его подельников. Обвинялись они в крупных хищениях и незаконном обороте оружия.



Александр Белолипецкий.

Дело было начато в 1981 году, закончено в 1983-м. 24 тома по 300 листов. Более 30 эпизодов, из них половина – в Тульской области.

На счету группы десятки разграбленных храмов, музеев и частных коллекций. Сотрудники милиции изъяли тогда тысячи предметов старины, а ещё больше преступникам удалось переправить «за бугор».

Все участники группы, совершившие преступления, предстали перед судом. Главари получили до 15 лет колонии.

Детективный роман

Уголовное дело читалось как захватывающая книга! И вдруг – вот она, фотография Феодосия. Оклад был на фото среди изображений икон, изъятых у скупщика краденого.

Окладу в деле был посвящён отдельный том.

Из протокола изъятия:

«У Иванова изъято: 17 икон, большое количество подсвечников, потиров, чаш, четыре ордена Красной Звезды, четыре ордена Отечественной войны, два ордена Славы, орден Красного Знамени, Ленина, большое количество медалей, предметов антиквариата, кольца, серьги, цепочки, серебряный оклад «Ф. Черниговского» и другие предметы».

Длительное время сотрудники ОВД не могли определить принадлежность оклада, подозреваемый утверждал, что законно купил его. А заявлений о краже такого оклада ни от кого не поступало.

Однако в ходе следствия и взаимодействия с коллегами из других регионов были выяснены любопытные обстоятельства.

В Кировской области за кражу этого оклада по горячим следам был задержан местный пьяница, который сознался в содеянном, подробно рассказал, как пробрался в церковь, вытащил икону, потом поехал в Москву и там продал её неизвестным людям. Местные сотрудники милиции так обрадовались чистосердечному признанию, что даже не обратили внимание на массу несовпадений, одно из них вопиющее — вор говорил об окладе, который был в два раза меньше по размеру, и это зафиксировано в протоколе.

Оказалось, что в Кирове за кражу оклада был осужден невиновный человек.

Благодаря тулякам Кировские следователи пересмотрели дело и выпустили на свободу невиновного.

Из протокола допроса Александра Белолипецкого (25 декабря 1981 года):

«Примерно в апреле Г. Петров предложил мне поехать к его другу в Киров. Там решили обокрасть церковь. Отрезали сигнализацию, перепилили решетку. ... В церкви посветил фонариком — ничего ценного не обнаружил. Потом немного походил и увидел старую икону. Мне показалось, что она серебряная. Я разглядел её поближе, обнаружил 84-ю пробу мастера Хлебникова. Петров сказал: «Вынимай!» Протащили оклад через решётку. Доска при этом рассыпалась. Когда вернулись, рассмотрели оклад, он был очень ценный. После этого на поезде приехали в Тулу».

Из показаний свидетеля казначея храма Р. И. Дмитриевой :

«В ночь с 28 на 29 апреля 1981 года из Покровской церкви г. Советска Кировской области была совершена кража ценностей, в том числе шесть крестов, молитвослов ... Кроме того, испорчена икона «Святой Феодосий» в серебряном окладе. Оклад был снят, а икона издолблена».

Такие сроки только убийцам дают

Вспоминает ветеран органов внутренних дел Виктор Беспалов:

– Когда на суде объявили сроки, Белолипецкий долго возмущался, что такие только убийцам дают. Приговор вступил в законную силу. И воры получили по заслугам. Но грянули лихие 90-е. Некоторым из «антикварной» преступной группы повезло: они не до конца отбыли свои сроки. Но недолго погуляли на свободе. Группа Белолипецкого вновь попала в разработку. Вновь начались кражи из церквей и у коллекционеров. Белолипецкий вскоре после третьего суда умер, а его сообщники по полной «отмотали» срок.

В ходе журналистского расследования полицейским удалось пообщаться ещё с одним непосредственным участником тех детективных событий — представителем иной стороны дела.

Сегодня это известный коллекционер, реставратор, пользующийся авторитетом в кругах искусства и даже читающий лекции в одном из музеев, а ранее — активный член группы воров, скупщик похищенного Виктор Иванов, важный фигурант уголовного дела 1983 года.

Он согласился встретиться и рассказать всё, что знает об истории серебряного оклада «Феодосия Черниговского»:

– Это мой оклад, и он криминальный, был выкраден в 80-х одним известным специалистом по кражам антиквариата в какой-то деревне в Кировской области. Сейчас не готов назвать храм, но, если нужно, у меня есть записи, могу посмотреть. Я связывался в конце 80-х со священниками того прихода, хотел пожертвовать для церкви большую сумму, чтобы они дали разрешение мне приобрести этот оклад. Не согласились. Это уникальная вещь и сегодня сума­сшедших денег стоит. Помню, вес 3.600, размер примерно 80 на 60. Там на нём детали отсутствовали, я тогда сделал заново кое-что, кажется, карман, посох эмалевый, где-то у меня на полке валяется. За оклад тогда другого человека посадили.

Как Феодосий попал в УМВД?

Из письма Тульского областного суда в Совет Министров СССР, 19 октября 1983 года:

«Приговором суда А. И. Белолипецкий и другие осуждены к длительным срокам лишения свободы. По заключению искусствоведов, большая часть похищенного имеет огромное культурное значение.... К примеру, оклад от иконы святого Феодосия Черниговского является уникальным произведением искусства».

Из определения суда от 30 октяб­ря 1984 года:

«Судебная коллегия установила: вещественные доказательства, имеющие художественную и музейную ценность, по ходатайству Тульского областного художественного музея переданы последнему. При исполнении данного приговора дирекция музея отказалась принять их из-за неспособности оплатить стоимость. Судебная коллегия считает необходимым передать вещественные доказательства соответствующим рай­исполкомам, на территории которых совершались кражи».

Так вещественное доказательство — оклад иконы «Святой Феодосий Черниговский», серебряный, золочёный с высокочеканными изображениями святого в рост с митрой…, хранящийся в камере хранения УВД Тулоблисполкома, передать Советскому райисполкому Кировской области».

Переписка о передаче оклада велась длительное время. Но служители храма не могли обеспечить безопасность при перевозке и хранении столь ценного произведения искусства и впоследствии просто перестали выходить на связь.

Пришли другие времена, и вместе с благополучными 80-ми канул в лету оклад «Феодосия Черниговского».

Сегодня в УМВД России по Тульской области готовы документы, позволяющие передать его в Кировскую область, в родной храм — Покровскую церковь в городе Советске (до 1918 года — слобода Кукарка).

справка

«ХЛЕБНИКОВЪ» — клеймо высочайшего качества

Оклад иконы «Феодосий Черниговский» работы Ивана Хлебникова относится к национальной русской школе золотого и серебряного дела конца XIX века.

Имя Хлебникова среди лучших поставщиков ювелирных изделий Высочайшего Императорского Двора, наряду с Фаберже. Впервые оно прозвучало на Всемирной выставке в Вене в 1873 году. Особо были отмечены предметы, украшенные эмалью.

Работы его фирмы хранятся в Государственном историческом музее, Оружейной палате, украшают храмы Московского Кремля.

Хлебников был поставщиком Нидерландского, Датского, Черногорского, Сербского княжеских и королевских дворов. В 1879 году сбылась долгожданная мечта ювелира. Он получил право именоваться поставщиком Высочайшего Двора и ставить на изделиях изображение государственного герба. Это клеймо было на окладе «Феодосия».

Материал подготовила Ирина Тарасова. Фото Андрея Ярцева и Андрея Булавина, а также из архива Myslo.