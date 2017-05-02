На Куликовом поле откроется интерактивная выставка «Степь. Еще одна история»

А во время открытия будет презентована Мобильная Лаборатория Картонии, где посетители смогут стать подопытными уникального эксперимента.

6 мая (суббота) на Куликовом поле в выставочном зале нового музейного комплекса состоится открытие новой интерактивной выставки «Степь. Еще одна история».

«На Куликовом поле, посреди Степи, мы хотим рассказать историю про давние отношения человека со Степью. Мы создаем выставку, в которой каждый сможет почувствовать себя путешественником, исследователем, рассказчиком и читателем, по очереди и одновременно», - пишут организаторы выставки.

Для выставки отобрали самые разнообразные материалы, рассказывающие про Степь с разных, порой неожиданных сторон. Фотографии, картины, тексты, звуки, животные и растения - все расскажет про Степь. И главное, все можно будет изучить самостоятельно, а многое даже потрогать.



Олицетворение степи – ковыль. В Тульской области на Куликовом поле встречаются четыре вида ковыля, все они занесены в Красную книгу. На выставке ковылю будет отведено особенное, подчеркивающее его важность пространство.

Выставка оформлена мастерской «Сделано в Картонии», художники которой с 14.00 до 16.00 устроят для посетителей праздник.

6 мая (суббота) с 14.00 до 16.00 на открытии выставки будет презентована Мобильная Лаборатория Картонии.

У всех посетителей будет возможность стать подопытными уникального эксперимента. Там будут изучаться и описываться необратимые изменения интеллектуальных возможностей людей, попадающих в степные условия. Основной инструмент – глупоскоп, главный лаборант – Министр Глупых Идей Картонии. Осторожно, опыты влияют на дальнейшее мировосприятие!

Выставка придумана: сотрудниками музея-заповедника «Куликово поле» - к.г.н.Ольгой Буровой, Ангелиной Гудовичевой, Марией Воронцовой, при участии персонажей «Картонии» – Сергея Корсакова и Олеси Кандалинцевой и оформлена мастерской «Сделано в Картонии» (madein.cardboardia.info).