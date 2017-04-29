Новомосковск открывает мотосезон

Сегодня, 29 апреля, в Новомосковске празднуют открытие мотосезона-2017. По традиции мероприятие соберет и тульских мотоциклистов.

Мотоколонна стартует в 14.23 от гипермаркета «Линия» (Новомосковск) и проедет по улицам города. Конечная точка - площадка КДЦ «Азот». Здесь гостей праздника ждут праздничные мероприятия: выступления команды стантрайдеров и конкурсы с подарками для зрителей.

После торжественной части все любители мотоспорта и тяжелой музыки приглашаются на вечеринку в байк-клубе Black Legion MC Novomoskovsk. Выступят группы Б.У.Band, Sangvis, «Джем», Warjam, Kreepshow, «Овощи/Фрукты», «Лето», «Бозон Хиггса».

На праздник соберутся и тульские мотоциклисты: как пишут в группе «Тульский Мотосоюз», колонна из Тулы выдвинется в 12.59. Сбор участников мотопробега в 12.33 на заправке Shell на Новомосковском шоссе.