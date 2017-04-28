Житель Кимовска совершил два преступления за ночь
Он ограбил прохожего, отобрав телефон, а затем, угрожая ножом, забрал выручку в цветочном киоске.
В Кимовске полицейские задержали злоумышленника, который, по предварительным данным, совершил два преступления за одну ночь.
Сначала подозреваемый напал на идущего по улице нетрезвого мужчину и отобрал у него телефон, который пострадавший нес в руке.
А спустя несколько часов, уже ранним утром, тот же злоумышленник ворвался в цветочную палатку в центре города.
По предварительным данным, угрожая предметом, похожим на нож, он потребовал отдать ему имевшуюся выручку. Забрав 2 тысячи рублей, похититель скрылся.
Проводя работу, направленную на раскрытие преступлений, полицейские проверяли лиц, склонных к хищениям чужого имущества, ранее судимых. В результате проделанной работы сотрудники полиции выяснили, что к противоправным деяниям может быть причастен 44-летний неработающий многократно судимый местный житель.
При дальнейшей проверке эта версия подтвердилась. Следственным отделом МОМВД России «Кимовский» возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 161 и 162 УК РФ – «Грабёж» и «Разбой».