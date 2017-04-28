Житель Кимовска совершил два преступления за ночь

В Кимовске полицейские задержали злоумышленника, который, по предварительным данным, совершил два преступления за одну ночь.

Сначала подозреваемый напал на идущего по улице нетрезвого мужчину и отобрал у него телефон, который пострадавший нес в руке.

А спустя несколько часов, уже ранним утром, тот же злоумышленник ворвался в цветочную палатку в центре города.

По предварительным данным, угрожая предметом, похожим на нож, он потребовал отдать ему имевшуюся выручку. Забрав 2 тысячи рублей, похититель скрылся.