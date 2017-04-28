Тула на два дня стала центром моды и красоты

Фото Алексея Пирязева.

В Колонном зале Дома дворянского собрания состоялся V Всероссийский фестиваль моды и красоты Fashion Style 2017.

Два дня на большом подиуме в историческом здании Дворянского собрания проходили показы от молодых дизайнеров России и уже известных брендов одежды при поддержке благотворительного фонда «Русский силуэт» и правительства Тульской области.

С 2012 года региональным представителем конкурса «Русский силуэт» в Тульской области является генеральный директор группы компаний Linda Алла Бурлина.

На суд жюри и зрителей были представлены работы 33 талантливых дизайнеров из 15 городов России: Волгограда, Воронежа, Ельца, Йошкар-Олы, Костромы, Курска, Липецка, Москвы, Орла, Рязани, Санкт-Петербурга, Саратова, Смоленска, Тулы, Щелково.

В первый день прошли показы детских коллекций, а также одежды для подростков.

Специальным гостем Fashion Style Kids стала финалистка телепроекта «Голос. Дети» на Первом канале Мария Панюкова. Под ее живое исполнение состоялся показ участника Недели моды в Москве бренда Funny Sunny.

Второй день включил в себя показы конкурсных коллекций молодых дизайнеров в рамках межрегионального отборочного тура международного конкурса молодых дизайнеров «Русский силуэт».

В расписание второго дня вошла также конкурсная программа парикмахеров-стилистов «Лики Весны», в которой стали победителями студия красоты «Шоколад» и салон красоты Beauty House.

Открыл программу второго дня показ российского дизайнера, постоянного участника Недели моды в Москве Елены Теплицкой.

По итогам конкурса экспертным жюри были выбраны лучшие дизайнерские работы:

• 1-е место и путевку в финал «Русского силуэта» получила Мария Пика из города Санкт-Петербурга с коллекцией «Арктика».

• 2-е место получила Анастасия Золотухина из города Елец с коллекцией «Taipei 101».

• 3-е место получила Людмила Косарева из города Елец с коллекцией «Переступи черту».



Специальными призами от членов жюри были отмечены:

• Виктор Гладков, город Москва, коллекция «Из лоскутов эмоций полотно»

• Мария Голубцова / Мария Лаврентьева, город Москва, коллекция «Однажды в моей голове»

• Елена Лямина, город Рязань, коллекция «Метаморфозы»

• Татьяна Никулина, город Кострома, коллекция «Сильмариллы»



В состав жюри V Всероссийского фестиваля молодых дизайнеров FASHION STYLE вошли: Татьяна Рыбкина — министр культуры Тульской области; Елена Теплицкая — российский дизайнер, постоянный участник Недели моды в Москве, глава и основатель студии Teplitskaya Design; Ольга Куницына — российский дизайнер, участник Недели моды в Москве, основательница и руководитель Модного дома Olga Kunitsyna; Кристина Минниханова — российский дизайнер, участник Недели моды в Москве, основательница руководитель Дома моды KHAN; Юлия Коростелева — российский дизайнер, основательница и руководитель Мастерской моды и стиля Julie Korro; Ирина Носова — бизнес-тренер, преподаватель Института дополнительного образования РГУ им. Косыгина, основательница и руководитель Айрис Эдженси, Алла Бурлина — президент фестиваля Fashion style, Алексей Власов — российский дизайнер.