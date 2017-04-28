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Тула на два дня стала центром моды и красоты
Фото Алексея Пирязева.

Тула на два дня стала центром моды и красоты

В Колонном зале Дома дворянского собрания состоялся V Всероссийский фестиваль моды и красоты Fashion Style 2017.

Два дня на большом подиуме в историческом здании Дворянского собрания проходили показы от молодых дизайнеров России и уже известных брендов одежды при поддержке благотворительного фонда «Русский силуэт» и правительства Тульской области.

С 2012 года региональным представителем конкурса «Русский силуэт» в Тульской области является генеральный директор группы компаний Linda Алла Бурлина.

На суд жюри и зрителей были представлены работы 33 талантливых дизайнеров из 15 городов России: Волгограда, Воронежа, Ельца, Йошкар-Олы, Костромы, Курска, Липецка, Москвы, Орла, Рязани, Санкт-Петербурга, Саратова, Смоленска, Тулы, Щелково.

В первый день прошли показы детских коллекций, а также одежды для подростков.

Специальным гостем Fashion Style Kids стала финалистка телепроекта «Голос. Дети» на Первом канале Мария Панюкова. Под ее живое исполнение состоялся показ участника Недели моды в Москве бренда Funny Sunny.

Второй день включил в себя показы конкурсных коллекций молодых дизайнеров в рамках межрегионального отборочного тура международного конкурса молодых дизайнеров «Русский силуэт».

В расписание второго дня вошла также конкурсная программа парикмахеров-стилистов «Лики Весны», в которой стали победителями студия красоты «Шоколад» и салон красоты Beauty House.

Открыл программу второго дня показ российского дизайнера, постоянного участника Недели моды в Москве Елены Теплицкой.
По итогам конкурса экспертным жюри были выбраны лучшие дизайнерские работы:
• 1-е место и путевку в финал «Русского силуэта» получила Мария Пика из города Санкт-Петербурга с коллекцией «Арктика».
• 2-е место получила Анастасия Золотухина из города Елец с коллекцией «Taipei 101».
• 3-е место получила Людмила Косарева из города Елец с коллекцией «Переступи черту».


Специальными призами от членов жюри были отмечены:
• Виктор Гладков, город Москва, коллекция «Из лоскутов эмоций полотно»
• Мария Голубцова / Мария Лаврентьева, город Москва, коллекция «Однажды в моей голове»
• Елена Лямина, город Рязань, коллекция «Метаморфозы»
• Татьяна Никулина, город Кострома, коллекция «Сильмариллы»
 

В состав жюри V Всероссийского фестиваля молодых дизайнеров FASHION STYLE вошли: Татьяна Рыбкина — министр культуры Тульской области; Елена Теплицкая — российский дизайнер, постоянный участник Недели моды в Москве, глава и основатель студии Teplitskaya Design; Ольга Куницына — российский дизайнер, участник Недели моды в Москве, основательница и руководитель Модного дома Olga Kunitsyna; Кристина Минниханова — российский дизайнер, участник Недели моды в Москве, основательница руководитель Дома моды KHAN; Юлия Коростелева — российский дизайнер, основательница и руководитель Мастерской моды и стиля Julie Korro; Ирина Носова — бизнес-тренер, преподаватель Института дополнительного образования РГУ им. Косыгина, основательница и руководитель Айрис Эдженси, Алла Бурлина — президент фестиваля Fashion style, Алексей Власов — российский дизайнер.

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Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 43
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 44
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 45
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 46
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 47
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 48
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 49
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 50
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 51
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 52
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 53
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 54
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 55
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 56
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 57
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 58
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 59
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 60
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 61
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 62
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 63
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 64
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 65
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 66
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 67
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 68
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Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 127
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 128
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 129
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Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 133
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 134
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 135
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 136
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 137
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 138
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 139
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 140
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 141
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 142
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 143
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 144
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 145
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 146
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 147
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 148
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 149
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 150
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 151
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 152
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 153
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Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 156
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 157
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 158
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 159
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 160
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 161
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 162
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 163
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 164
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 165
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 166
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 167
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 168
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 169
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 170
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Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 235
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 236
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 237
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 238
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 239
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 240
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 241
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 242
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 243
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 244
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 245
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 246
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 247
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 248
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 249
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 250
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 251
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Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 259
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 260
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Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 265
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 266
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 267
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 268
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 269
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Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 277
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Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 324
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 325
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 326
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 327
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 328
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 329
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 330
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 331
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 332
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 333
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 334
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 335
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 336
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 337
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 338
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 339
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 340
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 341
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 342
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 343
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 344
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 345
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 346
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 347
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 348
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 349
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 350
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 351
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 352
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 353
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 354
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 355
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 356
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 357
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 358
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 359
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 360
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 361
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 362
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 363
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 364
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 365
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 366
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 367
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 368
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 369
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 370
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 371
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 372
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 373
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 374
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 375
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 376
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 377
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 378
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 379
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 380
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 381
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 382
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 383
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 384
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 385
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 386
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 387
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 388
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 389
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 390
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 391
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 392
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 393
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 394
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 395
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 396
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 397
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 398
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 399
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 400
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 401
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 402
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 403
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 404
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 405
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 406
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 407
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 408
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 409
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 410
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 411
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 412
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 413
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 414
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 415
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 416
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 417
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 418
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 419
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 420
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 421
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 422
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 423
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 424
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 425
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 426
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 427
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 428
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 429
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 430
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 431
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 432
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 433
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 434
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 435
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 436
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 437
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 438
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 439
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 440
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 441
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 442
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 443
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 444
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 445
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 446
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 447
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 448
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 449
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 450
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 451
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 452
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 453
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 454
Фестиваль Fashion Style 2017, Фото: 455
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Автор: Лариса Тимофеева, вчера, в 16:32 +3
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